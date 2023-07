Samsung wird im kommenden Jahr neue Top-Smartphones der Galaxy-S24-Serie vorstellen. Schon jetzt tauchen immer wieder Details auf, die Verbesserungen an vielen Stellen versprechen. Ein Gerücht wurde nun aber wieder kassiert und soll doch nicht umgesetzt werden. Es geht dabei um die Kamera.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit alter Kamera

Im Juni 2023 wurde berichtet, dass Samsung an der Überarbeitung der Zoom-Kamera beim Galaxy S24 Ultra arbeitet. Konkret sollte das 3x-Teleobjektiv des Galaxy S23 Ultra durch ein 5x-Teleobjektiv ersetzt werden, um das Zoomen und die Bildqualität zu verbessern. Genau daraus soll laut neuesten Informationen doch nichts werden. Demnach will Samsung generell bei der Kamera wohl für gleich zwei Generationen an der Hardware gar nichts verbessern (Quelle: SamMobile).

So soll Samsung beim Galaxy S24 Ultra nicht nur das 3x-Teleobjektiv des Galaxy S23 Ultra behalten, sondern auch die 200-MP-Hauptkamera soll unverändert bleiben. Und selbst beim Galaxy S25 Ultra soll Samsung nicht nachlegen. Samsung könnte bei seinem Top-Smartphone für drei Generationen die gleiche Kamera verbauen und hätte nur per Software eine Möglichkeit, die Bildqualität zu optimieren.

Genau das gleiche hatte Samsung schon mit der 108-MP-Kamera des Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra und S22 Ultra gemacht. Doch damals war das Rennen um die beste Kamera nicht so eng wie heute. Deswegen gehen die Experten auch davon aus, dass Apple Samsung im Bereich der Kamera abhängt, wenn das südkoreanische Unternehmen nicht nachlegen kann.

Wir haben die 200-MP-Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra getestet:

Samsung Galaxy S24 Ultra ab 2024

Bis das Samsung Galaxy S24 Ultra offiziell vorgestellt wird, vergehen noch viele Monate. Frühestens im Februar 2024 wird mit der Präsentation gerechnet. Bis dahin dürften also noch viele Details zur Ausstattung und zum Design der neuen Smartphones auftauchen. Samsung muss aber nachlegen, denn die Konkurrenz wird immer stärker.

