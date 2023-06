Samsung arbeitet nicht nur fleißig an den monatlichen Software-Updates, sondern auch an der Anpassung der nächsten Android-Version. Das Unternehmen beteiligt sich dabei nicht an den offiziellen Beta-Tests von Android 14, sondern will schon bald selbst die Testphase ausrufen. Die kommt schneller als gedacht.

Android 14 für Samsung-Handys kommt bald

Besitzerinnen und Besitzer von Pixel-Handys können schon länger auf eine Testversion von Android 14 zugreifen. Auch chinesische Hersteller wie OnePlus, Oppo oder Xiaomi bieten Zugriff auf eine Testversion des nächsten Android-Betriebssystems. Samsung kocht wie üblich sein eigenes Süppchen und bereitet einen Beta-Test für die neuesten Smartphones vor. Laut SamMobile werdet ihr darauf nicht mehr lange warten müssen.

Samsung will seinen Beta-Test von Android 14 mit One UI 6.0 demnach schon im Juli 2023 starten. Damit wäre Samsung deutlich früher als noch im letzten Jahr dran. Da hat der Beta-Test von Android 13 und One UI 5.0 Anfang August 2022 begonnen. Schon damals wollte Samsung im Juli loslegen, hatte aber mit Verzögerungen zu kämpfen. Dieses Jahr sollen zumindest die Galaxy-S23-Smartphones ab Juli am Beta-Test teilnehmen können.

Sollte Samsung den früheren Release von Android 14 und One UI 6.0 in der Beta-Version wirklich schaffen, dann könnte auch die finale Version früher erscheinen. Im vergangenen Jahr hat Samsung das Galaxy S22 mit Android 13 Ende Oktober versorgt. Vielleicht klappt es mit Android 14 und dem Galaxy S23 schon im September. Das alles hängt am Ende davon ab, wie gut die Entwicklung läuft und wann Google die finale Version freigibt.

Nicht alle Samsung-Handys erhalten Android 14

Während alle neuen Samsung-Handys ab dem Galaxy S21 über eine Update-Garantie von vier Android-Upgrades verfügen, gilt das für ältere Modelle nicht. So werden beispielsweise Handys wie das Galaxy Note 20, Galaxy S20 und Galaxy A51 kein Update mehr auf Android 14 und One UI 6.0 erhalten. Neuere Modelle wie das Galaxy S23 werden dabei zuerst versorgt.