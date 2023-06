Huawei hatte es in den letzten Jahren durch den US-Bann nicht leicht. Irgendwie hat es das chinesische Unternehmen aber geschafft, nicht komplett von der Bildfläche in Europa zu verschwinden, weil nicht alle EU-Länder so skeptisch gegenüber Huawei waren. Genau das soll die EU jetzt zu einem massiven Schritt bewegen, der Huawei wirklich treffen dürfte.

EU plant generelles Huawei-Verbot

Die EU ist im Hinblick auf Huawei gespalten. Einige EU-Staaten sind den USA gefolgt und haben das chinesische Unternehmen komplett aus dem 5G-Ausbau verbannt. Andere Länder, darunter auch Deutschland, sind nicht so kritisch und lassen Huawei-Hardware unter strengeren Auflagen weiterhin zu. Um das zu ändern, wäre eine Gesetzesänderung nötig. Genau das soll die EU-Kommission jetzt angehen. Es soll an einem generellen Verbot von Huawei-Hardware beim 5G-Ausbau gearbeitet werden (Quelle: Financial Times).

Bisher war es den EU-Ländern freigestellt, über die Zulieferer für den 5G-Ausbau zu entscheiden. Das soll sich ändern, denn die EU-Kommission will Huawei-Hardware für den 5G-Ausbau generell verbieten. Damit müssten alle EU-Länder auf Huawei-Hardware für die 5G-Netze verzichten. Begründet wird der Schritt mit den großen Sicherheitsbedenken gegenüber dem chinesischen Konzern und den wachsenden Spannungen mit China.

Für Huawei wäre so ein Verbot faktisch das Ende in der EU. Auch heute noch macht Huawei viel Geld mit Technologien für die Infrastruktur und dessen Wartung. Entsprechend hart wäre so ein Verbot für den chinesischen Konzern.

Huawei und Telekom ebenfalls ein Thema

Große Bedenken sollen auch in der Zusammenarbeit von der Telekom und Huawei bestehen. Vor einigen Wochen wurde ein „Geheimpakt“ zwischen den Unternehmen enthüllt, um den US-Bann zu umgehen und 5G-Hardware von Huawei weiterhin einbauen zu können. Dazu wurde die Hardware einfach in Europa gelagert und konnte so genutzt werden. Das wäre nach dem EU-Bann von Huawei nicht mehr möglich.