Während die Smartphone-Konkurrenz Samsung in einem Punkt davonläuft, bleibt das südkoreanische Unternehmen bei seiner eisernen Grenze. Das Laden der Geräte darf eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten. Wer auf Besserung gehofft hat, wird auch bei kommenden Tablets enttäuscht.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Tab S9: Ladegeschwindigkeit begrenzt

Samsung bietet unzählige Smartphones und Tablets an. Eines haben alle Geräte gemeinsam. Keines lädt schneller als mit 45 Watt. Während sich die Konkurrenz mittlerweile bei über 200 Watt befindet und die Performance noch steigern möchte, bleibt Samsung dabei. Laut neuesten Informationen wird auch das Galaxy Tab S9 in jeder Ausführung nur maximal mit 45 Watt aufgeladen werden können (Quelle: SamMobile).

Beim Galaxy Tab S9 Plus und Galaxy Tab S9 Ultra wurden die 45 Watt als maximale Ladegeschwindigkeit durch Unterlagen vom TÜV Rheinland schon bestätigt. Man geht aber davon aus, dass auch das normale Galaxy Tab S9 mit maximal 45 Watt geladen werden kann, wie es beim Vorgänger der Fall war. So oder so muss sich jeder das Netzteil separat kaufen. Dieses befindet sich nicht im Lieferumfang. Ob die 45 Watt auch wirklich ausgeschöpft werden, hängt demnach auch vom Netzteil ab.

Samsung bleibt also weiterhin dabei, dass Endgeräte mit maximal 45 Watt geladen werden können. Chinesische Hersteller erreichen schon 240 Watt. Samsung sollte also nachbessern, um mithalten zu können.

Xiaomi arbeitet schon an einer 300-Watt-Ladung:

Xiaomi lädt Smartphones mit 300 Watt in 5 Minuten auf

Samsung Galaxy Tab S9 mit großem Vorteil

Im Gegensatz zum Galaxy Tab S8 soll das Galaxy Tab S9 an einer entscheidenden Stelle verbessert werden. Samsung soll das Basis-Tablet nämlich mit einem AMOLED-Display ausstatten, was die Darstellung im Vergleich zum LCD-Panel stark verbessern würde. Das Tablet würde also endlich zu dem Premium-Modell werden, das es laut dem Preis sein will.

Wann Samsung die neuen Tablets vorstellen wird, ist nicht bekannt. Die aktuellen Modelle wurden im Februar 2022 enthüllt. Es könnte also jederzeit so weit sein.

