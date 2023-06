Huawei hat auf dem Smartphone-Markt zwar zu kämpfen, doch bei den Smartwatches treibt das chinesische Unternehmen echte Innovationen voran. Ein neues Software-Update bringt gleich zwei Funktionen mit, die die Konkurrenz nicht zu bieten hat.

Huawei Watch 3 (Pro) erhalten neue Funktionen

Smartwatches erhalten regelmäßig neue Funktionen. Besonders im Bereich der Fitness und Gesundheit gibt es noch viel Potenzial, das ausgeschöpft werden kann. Samsung, Apple und auch Huawei wollen ihren Nutzerinnen und Nutzern immer neue Funktionen bereitstellen, die sonst kein Konkurrent bietet. Huawei hat das jetzt geschafft. Die zwei Features gibt es nicht etwa nur bei einer neuen Smartwatch, sondern für die Huawei Watch 3 und Watch 3 Pro (Test) (Quelle: HuaweiCentral).

Zumindest in China wird jetzt nämlich ein Software-Update verteilt, welches zwei wichtige Funktionen mitbringt:

Höhenkrankheit: Die Smartwatches sind nun in der Lage, eine Risikobewertung für eine Höhenkrankheit zu geben. Zu einer Höhenkrankheit kann es kommen, wenn man zu schnell auf einen Berg aufsteigt und den Druck nicht korrekt ausgleicht.

Lungeninfektionen: Weiterhin hat Huawei eine Funktion integriert, mit der das Risiko einer Lungeninfektion erkannt werden kann. Dazu werden Daten wie die Körpertemperatur, Atemfrequenz und Hustengeräusche herangezogen und analysiert.

Damit hat Huawei zwei Funktionen in seine Smartwatches integriert, die Samsung und Apple in ihren Modellen nicht bieten. Verteilt wird das Software-Update für die Huawei Watch 3 und Watch 3 Pro zunächst in China. Ob die Features auch nach Deutschland kommen, ist nicht bekannt. Bei Gesundheitsfunktionen sind immer spezielle Zulassungen nötig, die für jedes Land einzeln eingeholt werden müssen.

Im Video werden die Features der Huawei Watch 3 vorgestellt:

Huawei Watch 3: Neue Smartwatch vorgestellt

Huawei lässt alte Smartphones nicht links liegen

Genau wie Samsung stattet Huawei seine älteren Smartwatches weiterhin mit neuen Software-Features aus. Die Huawei Watch 3 stammt von Ende 2021 und ist demnach schon etwas älter. Huawei vergisst die Uhren aber nicht und hält diese nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern wertet sie mit der Zeit auch auf. Genau wie mit dem HarmonyOS-3-Update vor einiger Zeit.