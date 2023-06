Samsung verteilt für seine Smartphones und Tablets sehr schnell neue Android-Updates. Bald kommt mit Android 14 ein großes Software-Upgrade raus, auf das sich Samsung jetzt bereits vorbereitet. Nicht nur das Betriebssystem wird dabei aktualisiert, sondern auch viele der eigenen Apps.

Samsung aktualisiert eigene Apps für Android 14

Samsung wird wie viele andere Hersteller Updates auf Android 14 anbieten, wenn Google die neue Software fertigstellt. Vorher beginnt aber noch die Testphase, bei der Samsung das kommende Betriebssystem mit der neuen Oberfläche One UI 6.0 testet. Damit das alles reibungslos klappt, hat Samsung jetzt schon mit den Vorbereitungen begonnen. Laut SamMobile werden erste Apps für One UI 6.0 optimiert. Die Taschenrechner-App hat zuerst das Vergnügen.

In den kommenden Wochen wird Samsung alle seine Apps für Android 14 und One UI 6.0 anpassen, damit diese mit der neuen Software-Version perfekt zusammenarbeiten. Das ist erst der Anfang. Insgesamt ist das aber ein gutes Zeichen, denn damit ist klar, dass Samsung schon an Android 14 arbeitet. Das Unternehmen macht das aber für sich. Im Gegensatz zu chinesischen Herstellern, wo ihr Android 14 jetzt schon testen könnt.

Samsung macht diese Tests intern. Erst wenn Google eine fertige Version von Android 14 veröffentlicht, wird One UI 6.0 final angepasst und ein Beta-Test für Samsung-Nutzerinnen und -Nutzer gestartet. Zuerst dürften die aktuellen Galaxy-S23-Smartphones an der Reihe sein. Generell wird Samsung aber sehr viele Smartphones mit Android 14 versorgen. Für die meisten Geräte gilt die fünfjährige Update-Garantie.

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt, solltet ihr diese Anpassungen vornehmen:

Nicht jedes Samsung-Handy erhält ein Update

Auch wenn Samsung viele seiner Galaxy-Geräte mit Android 14 und One UI 6.0 versorgen wird, gibt es doch auch einige beliebte Geräte, die nicht abgedeckt werden. Dazu gehören laut ersten Informationen die Galaxy-S20-Smartphones und älter, sowie die Note-20-Serie und älter oder Mittelklasse-Handys wie das Galaxy A51 und älter. All diese Modelle werden laut aktuellem Stand kein Android 14 mehr erhalten. Software-Updates dürfte es aber weiterhin geben, nur halt keine neuen Android-Versionen.