Xiaomi hatte es in letzter Zeit auf dem Smartphone-Markt nicht leicht. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen zeigen aber, dass sich das chinesische Unternehmen trotzdem gut geschlagen hat. Das ist auch einer neuen Smartphone-Strategie zu verdanken, die Xiaomi aktuell verfolgt.

Xiaomi setzt auf „Premiumisierung“

Xiaomi gehört weiterhin zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt. Früher war das chinesische Unternehmen bekannt für möglichst günstige und gute Handys. Mittlerweile kosten Top-Smartphones von Xiaomi gern schnell über 1.000 Euro. Das kürzlich von uns getestete Xiaomi 13 Pro kommt sogar auf 1.299 Euro. Genau solche Smartphones sind für Xiaomi die Zukunft. Der Strategiewechsel vom Billig-Image zur „Premiumisierung“ der Modelle wurde erfolgreich vorgenommen, hat das Unternehmen verkündet:

Das merkt man auch bei vielen Xiaomi-Handys der Oberklasse. Während bestimmte Funktionen wie wasserdichte Eigenschaften oder Ähnliches früher gefehlt haben, bekommt ihr beim chinesischen Unternehmen nun auch alles, und das kommt gut an. Über 600 Millionen monatliche MIUI-Nutzerinnen und -Nutzer gibt es mittlerweile. Der Xiaomi-Chef freut sich über diese tollen Zahlen:

Xiaomi ruht sich aber nicht auf dem Erfolg aus, sondern investiert weiter viel Geld in die Forschung und Entwicklung, um nicht abgehängt zu werden. Besonders in der aktuellen Zeit, wo viele Menschen ihre alten Handys länger behalten, müssen Smartphone-Hersteller wie Xiaomi schon was bieten, um die Kunden von neuen Geräten zu überzeugen.

Xiaomi 13 Ultra kommt bald

Xiaomi hat mit dem 13, 13 Pro und 13 Lite bereits drei Smartphones der neuesten Generation in Deutschland auf den Markt gebracht. Mit dem Xiaomi 13 Ultra kommt aber noch das absolute Premium-Modell, welches über eine noch bessere Ausstattung und Kamera verfügt. In China wurde es schon auf den Markt gebracht, doch jetzt sollen wir bald an der Reihe sein. Günstig wird das Handy aber nicht, wie kürzlich bekannt wurde.

