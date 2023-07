Neben direkten Textnachrichten an bestimmte Kontakte kann man bei WhatsApp einen Status einstellen. Beiträge dieser Art sind für alle Kontakte sichtbar und werden automatisch nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Wie kann man einen WhatsApp-Status veröffentlichen und welche Einstellungen kann man vornehmen?

Ansehen kann man den Status in der App von WhatsApp auf dem Smartphone sowie bei „WhatsApp Web“ im Browser. Veröffentlichen kann man diese Beiträge jedoch nur in der App auf dem Smartphone.

Wie kann ich meinen WhatsApp-Status einstellen?

So lässt sich ein neuer Status bei WhatsApp veröffentlichen:

Öffnet WhatsApp auf dem Smartphone. Ruft die Gesprächsübersicht auf. Tippt oben auf den Reiter „Status“. Anschließend könnt ihr unten rechts entweder auf einen Stift oder das Kamera-Symbol tippen. Mit der ersten Option erstellt ihr einen reinen Text-Status. Dabei könnt ihr selbst etwas schreiben und den Hintergrund auswählen. Mit dem Kamera-Symbol nehmt ihr entweder ein neues Foto oder Video für den Status auf oder ladet über das Galerie-Symbol links unten einen Inhalt hoch, der bereits auf dem Smartphone gespeichert ist. Zukünftig soll man über das Mikrofon-Symbol auch Sprachnachrichten als Status einstellen können. Vor dem Veröffentlichen lässt sich der Beitrag noch bearbeiten und zum Beispiel mit Filtern, Sticker und mehr ausstatten. Fotos kann man zudem eine Bildunterschrift verpassen, damit Kontakte besser erkennen, was zu sehen ist. Videos können derzeit mit einer Maximallänge von 30 Sekunden hochgeladen werden. Bei längeren Videos könnt ihr per Regler selbst einstellen, welcher Bereich zu sehen sein wird. Links unten seht ihr das Feld „Status (Kontakte)“. Einmal angetippt, könnt ihr hier einstellen, wer den Status sehen kann und ihn vor bestimmten Nutzern verbergen. Das Symbol mit dem weißen Pfeil im grünen Kreis schickt den Status ab.

Danach wird der Beitrag 24 Stunden lang im Reiter „Status“ für andere Kontakte angezeigt. Falls ihr euch vertan habt oder doch nicht möchtet, dass der Inhalt öffentlich zu sehen ist, lässt sich der Status dort auch vorzeitig löschen. Es gibt kein Archiv für frühere Status-Meldungen. Man kann alte Beiträge also nicht noch einmal ansehen.

Öffnet ihr den Status nachträglich, könnt ihr dort auch auswählen, dass er zusätzlich in eurem verknüpften Facebook-Account veröffentlicht wird. Dort findet man den WhatsApp-Status als „Facebook Story“ ebenfalls zeitlich begrenzt. Mit Musik lässt sich ein Status nur eingeschränkt hochladen.

Wie stelle ich mehrere Bilder in den WhatsApp-Status?

Es können auch mehrere Bilder und Videos gleichzeitig als Status gepostet werden. Nutzer sehen dann die verschiedenen Inhalte nacheinander. Tippt man rechts oder links auf das jeweilige Bild oder Video, kann man zum nächsten oder vorherigen Status-Beitrag springen. Bilder werden für wenige Sekunden angezeigt. Hält man den Finger auf dem Bildschirm, läuft die Zeit nicht weiter und man kann ihn länger betrachten. Erstellen andere Nutzer einen Screenshot vom Status, gibt es darüber keine Benachrichtigung. Das könnte sich aber in einem zukünftigen WhatsApp-Update ändern.

Bei reinen Textbeiträgen, die mit dem Stift-Symbol erstellt werden, kann man über das „T“-Zeichen rechts oben die Schriftart ändern. WhatsApp stellt dafür einige alternative Schriftarten bereit.

WhatsApp-Status: Einstellen, wer es sehen kann

In der Standardeinstellung ist der Status für alle Nutzer sichtbar, die ihr in der Kontaktliste gespeichert habt und die euch andersherum ebenfalls in den WhatsApp-Kontakten haben. Vor dem Veröffentlichen könnt ihr im Bearbeitungsfenster auf das Feld „Status (Kontakte“) tippen. Danach könnt ihr den Empfängerkreis einschränken und nur bestimmte Kontakte auswählen, die den neuen Status sehen sollen beziehungsweise einzelne WhatsApp-Teilnehmer ausschließen. Rückwirkend lässt sich das für bereits veröffentliche Meldungen nicht anpassen.

Ihr könnt auch verhindern, dass ihr von bestimmten Nutzern Status-Inhalte seht. Dafür drückt ihr etwas länger auf einen aktuellen Status des jeweiligen Kontakts und wählt im neuen Menü die Option zum Stummschalten.

Tippt ihr auf euren Status, seht ihr dort ein Auge. Hier seht ihr, wie viele eurer Kontakte den Beitrag bereit geöffnet haben. Drückt ihr auf das Augen-Symbol, werden die Kontaktnamen aufgeführt. Man kann den Status auch anonym ansehen. Dann erscheint aber bei eigenen Status-Beiträgen das Augen-Symbol auch nicht mehr.

