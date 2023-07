Wer einen neuen Handyvertrag benötigt und zudem gerne bei MediaMarkt einkauft, sollte einen Blick in die Tarifwelt des Elektronikhändlers werfen. Dort bekommt ihr zu den Tarifen im Telekom-, Vodafone- oder o2-Netz regelmäßig Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 1.000 Euro dazu, wodurch sich sehr gute Effektivpreise ergeben. Wir verraten, wie gut die Angebote wirklich sind.

MediaMarkt verkauft nicht nur Smartphones, sondern auch die passenden Handytarife dazu (bei MediaMarkt ansehen). Im Angebot sind sowohl SIM-only-Tarife im Netz von Telekom, Vodafone und o2 als auch Smartphone-Bundles mit iPhones, Samsung-Galaxy-Geräten und weiteren Marken (bei MediaMarkt ansehen). Besonders interessant sind dabei die Tarife ohne Handy, weil ihr dazu noch Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 1.000 Euro abstauben könnt.

Verrechnet man diese mit den Tarifkosten, ergeben sich sehr günstige Effektivpreise, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispielrechnung: o2 Mobile XL in der MediaMarkt Tarifwelt

280+ GB (jedes Jahr 10 GB monatlich mehr)

4G/LTE inklusive 5G (max. 300 MBit/s im Download, 50 MBit/s im Upload)

Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 72,99 Euro im Monat, Anschlusspreis einmalig 39,99 Euro (1.791,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten)

100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme Zugabe: 1.000 Euro als Geschenk-Coupon

als Geschenk-Coupon Effektive Gesamtkosten: 1.791,75 Euro - 100 Euro - 1.000 Euro = 691,75 Euro

Effektive Tarifkosten pro Monat: 579,75 Euro geteilt durch 24 Monate = 28,82 Euro

Regulär kostet der „Mobile XL“-Tarif 62,99 Euro im Monat (bei o2 ansehen). Berücksichtigt man den Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme sowie den Gutschein, reduzieren sich die Tarifkosten auf effektiv nur noch 28,82 Euro. Das lohnt sich natürlich nur, wenn ihr Verwendung für den Coupon habt, um euch zum Beispiel das passende Smartphone bei MediaMarkt zu kaufen. Da die Gutscheine übertragbar sind, könnt ihr sie aber auch verschenken.

Handytarife im Netz von Telekom, Vodafone: So findet ihr die besten Deals

Nicht nur o2-Tarife könnt ihr in der MediaMarkt Tarifwelt durch die Coupon-Beigabe günstiger bekommen. Auch in den Netzen von Telekom und Vodafone gibt es zahlreiche Angebote mit Einkaufsgutscheinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Falls ihr nur die Deals eines bestimmten Netzes sehen oder noch weitere Kriterien festlegen wollt, dann geht wie folgt vor:

Geht auf die Tarifwelt-Seite von MediaMarkt

Wählt links euer favorisiertes Netz aus

Darunter könnt ihr noch weitere Filter wie Laufzeit, Grundgebür oder Datenvolumen setzen

MediaMarkt Tarifwelt: Was muss ich bei den Geschenke-Coupons beachten?

Bevor ihr euch einen Handyvertrag bei MediaMarkt holt, solltet ihr nicht nur die Tarifdetails kennen, sondern zudem die Einlösebedingungen für die Coupons:

Sie sind ausschließlich im MediaMarkt vor Ort einlösbar , nicht online!

, nicht online! Der Versand erfolgt „ gestückelt in Teilbeträge per E-Mail nach Ablauf der Widerrufsfrist“. Leider gibt es vorab keine Auskunft darüber, welche Höhe die Teilbeträge haben.

per E-Mail nach Ablauf der Widerrufsfrist“. Leider gibt es vorab keine Auskunft darüber, welche Höhe die Teilbeträge haben. Sie sind ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des jeweiligen Teilbetrags und nur gegen Vorlage des ausgedruckten Coupons einlösbar.

Das jeweilige Gültigkeitsdatum ist auf dem Coupon abgedruckt.

Sie sind übertragbar, ihr könnt die Coupons bzw. ihre Teilbeträge also auch verschenken.

Wie gut sind die Angebote mit Smartphone in der Tarifwelt?

Neben den SIM-only-Deals gibt es bei MediaMarkt auch Handyverträge mit iPhones und Android-Smartphones in der Tarifwelt (bei MediaMarkt ansehen). Der Elektronik-Gigant schnürt zudem gerne mal Bundles mit weiteren Geräten wie Konsolen, Smartwatches, Kopfhörern oder sogar E-Scootern. Vor allem zu Shopping-Events wie Black Friday häufen sich die besonders attraktiven Tarif-Pakete. Beliebte Marken wie Apple, Samsung, Sony, Xiaomi oder Google sind ebenso zu finden wie günstige Geheimtipps bzw. Einsteiger-Geräte unter den „Smartphones mit Vertrag“-Angeboten.

MediaMarkt Tarifsale: Handys mit Vertrag im Ausverkauf

Eine besondere Rubrik in der MediaMarkt Tarifwelt stellt der Tarifsale dar (ehemals „Tariftastisch“). Hier kommen Schnäppchenjäger so richtig auf ihre Kosten, denn es werden Handy-Restbestände mit Tarif nochmal günstiger angeboten (bei MediaMarkt ansehen). Die Deals wechseln jedoch ständig, denn die Devise lautet: „Was weg ist, ist weg!“ Falls euch ein Bundle interessiert, solltet ihr also schnell zuschlagen, denn die Stückzahlen sind meist stark limitiert.

So könnt ihr jederzeit selbst ausrechnen, ob euer Handytarif günstig ist:

