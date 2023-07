Dass Samsung an einem Galaxy S23 FE arbeitet, pfeifen die Spatzen bereits seit Monaten von den Dächern. Nun hat ein ranghoher Samsung-Manager die Existenz des Smartphones bestätigt und gleich zwei interessante Geheimnisse enthüllt.

Samsung Electronics Facts

Die Smartphone-Uhren drehen sich bei Samsung unaufhörlich weiter. Gerade erst hat der südkoreanische Hersteller mit dem Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 zwei brandneue Falt-Handys vorgestellt, da richtet sich der Blick schon auf das nächste Smartphone: das Galaxy S23 FE.

Samsung-Manager bestätigt Existenz des Galaxy S23 FE

Gegenüber Android Authority hat ein ranghoher Samsung-Manager die Existenz des Galaxy S23 FE zumindest indirekt bestätigt. „Zwischen dem Galaxy A54 5G und dem Galaxy S23 gibt es eine Lücke in FE-Form“, so Justine Hume, Vizepräsident von Samsung Mobile in Südafrika (Quelle: Android Authority).

Neben der Existenz des Galaxy S23 FE beantwortet der Samsung-Mann damit auch zwei wichtige Fragen: Warum und wie viel. Mit dem S23 FE will der Branchenführer also eine vermeintliche Lücke zwischen Mittel- und Oberklasse schließen. Zugleich wird damit auch der Preis verraten: Das Galaxy S23 FE wird sich preislich zwischen dem Galaxy A54 und Galaxy S23 ansiedeln.

Zur Erinnerung: Für das Galaxy S23 rief Samsung zum Jahresanfang einen UVP von 949 Euro auf, das Galaxy A54 ging einige Monate später für 489 Euro in den Verkauf. Irgendwo dazwischen wird sich also das Galaxy S23 FE einsortieren. Wir tippen auf einen Preis zwischen 749 und 849 Euro, je nachdem, ob das Galaxy S23 FE technisch eher an der Mittelklasse liegt oder an der Oberklasse.

Bei Probleme mit dem Samsung-Smartphone kann das helfen:

Samsung: Probleme selbst lösen Abonniere uns

auf YouTube

Ankündigung steht unmittelbar bevor

Und noch etwas wurde verraten: Eine Ankündigung zum Smartphone soll „unmittelbar bevorstehen.“ Was das genau bedeutet, ließ der Samsung-Manager aber im Dunkeln.

Überrascht uns Samsung?