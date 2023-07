Samsung hat das Galaxy Z Fold 5 vorgestellt und dabei kaum Änderungen an der Form des Falt-Smartphones vorgenommen. Dabei hätte das neue Smartphone viel interessanter werden können. Samsung hat nämlich auch andere Formfaktoren entwickelt, sich aber trotzdem nicht dafür entschieden.

Samsung Electronics Facts

Geheime Samsung-Smartphones im Video

Seitdem Samsung das Galaxy Z Fold auf den Markt gebracht hat, hat sich an dem schmalen Gehäuse kaum etwas verändert. Das Außendisplay ist zwar größer geworden, doch es fällt im Vergleich zu einem klassischen Smartphone extrem schmal aus, wenn das faltbare Gerät zugeklappt ist. Dass es auch besser geht, hat Samsung auf dem vergangenen Event selbst gezeigt. Es wurden nämlich mehrere Prototypen mit anderen Seitenverhältnissen gezeigt:

Samsung experimentiert also definitiv mit anderen Seitenverhältnissen, die das Galaxy Z Fold für viele Nutzerinnen und Nutzer deutlich attraktiver machen würden. Besonders das Modell mit einem klassischen Seitenverhältnis von 19,5:9 wirkt wie ein normales Smartphone, das sich zu einem kleinen Tablet aufklappen lässt.

In den Antworten auf das Video bei Twitter wundern sich entsprechend die Samsung-Fans, wieso sich das Unternehmen dann trotzdem noch für das schmale Seitenverhältnis des Galaxy Z Fold 5 entschieden hat. Schließlich gebe es doch viel bessere Optionen, die Samsung sogar selbst zeigt.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy Z Fold 5 vor:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy Z Fold 6 mit neuem Seitenverhältnis?

Chinesische Smartphone-Hersteller setzen auf deutlich breitere Außendisplays in einem klassischeren Seitenverhältnis. Dass Samsung sich von der Konkurrenz beeinflussen lässt, sieht man am Außendisplay des Galaxy Z Flip 5. Dieses ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich größer geworden und folgt dem Trend der chinesischen Hersteller. Gut möglich also, dass Samsung auch beim Galaxy Z Fold 6 in die Breite geht. Ich persönlich würde das sehr begrüßen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.