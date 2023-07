Der Abstand zwischen den regulären Modellen des iPhone und den beiden Pro-Varianten bleibt gewahrt, selbst wenn das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ein vermeintliches Pro-Feature spendiert bekommt. Apple will den Unterschied nämlich auch beim Kamerasensor.

Eigentlich könnten sich die potenziellen Kundinnen und Kunden des künftigen iPhone 15 und iPhone 15 Plus freuen. Nicht nur sollen sie die „Dynamic Island“ der bisherigen Pro-Modelle erhalten, auch sollen die beiden Standardmodelle auf eine neue Kamera mit einer Auflösung von 48 Megapixel zurückgreifen können.

iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro: Beide mit 48 Megapixel, aber Größenunterschied beim Sensor

Damit dürften die günstigeren Modelle mit den bisherigen Pro-Modellen scheinbar gleichziehen. Allerdings gilt dies wohl allein nur für die maximale Anzahl der Pixel. Einem aktuellen Bericht nach werden das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus im direkten Vergleich mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max am Ende noch immer den kleineren Kamerasensor besitzen (Quelle: MacRumors).

Trotz des Kamera-Upgrades sind die günstigeren Varianten also noch immer dazu verdammt, sich mit dem zweiten Platz zu begnügen. Apple will den Unterschied weiterhin im Detail, um letztlich auch die höheren Preise rechtfertigen zu können.

Vorteile eines größeren Kamerasensors

Doch welche Vorteile hat eigentlich ein größerer Kamerasensor? Zunächst fängt ein größerer Sensor mehr Licht ein. Dies allein führt schon zur Aufnahme von mehr Details und es rauscht auch weniger. Speziell bei schlechteren Lichtverhältnissen kann das iPhone so mehr aus den Bildern rausholen.

Doch ein solcher größerer Sensor bietet noch mehr Vorteile. Hier zu nennen ein erweiterter Dynamikumfang und eine bessere Farbgenauigkeit. Auch dies lässt sich an professionelleren und visuell ansprechenderen Fotos erkennen. Kurzum: Das „Pro“ beim iPhone 15 Pro (Max) wird man auch in Zukunft an den gemachten Fotos feststellen können.

Gewöhnlich werden die neuen Modelle im September 2023 erwartet. Wenngleich es Berichte über eine Verspätung gab, existiert noch immer die Hoffnung, dass Apple eine pünktliche Präsentation des iPhone 15 im neunten Monat des Jahres hinlegt. Demzufolge solltet ihr euch schon mal die ersten beiden Wochen im September vormerken.