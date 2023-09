Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google will Apple die Show stehlen

Die Technik-Welt blickt nach Cupertino: In Kürze wird dort das iPhone 15 vorgestellt. Wenige Tage vor der Präsentation versucht Google Apple die Show zu stehlen – und enthüllt in einem Video das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro.

Am 12. September ist es soweit: Apple lässt die Hüllen fallen und präsentiert das iPhone 15. Nicht einmal eine Woche vor dem großen Event grätscht Google jetzt dazwischen und enthüllt das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro.

Kurz vor iPhone-Vorstellung: Google zeigt Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Video

Die „Sneak Peak“, wie sie der US-Konzern nennt, dürfte alles andere als ein Zufall sein. Vielmehr möchte Google Apple wohl die Show stehlen und wenige Tage vor der offiziellen iPhone-Enthüllung das Rampenlicht auf sich ziehen.

Potenzielle Käufer, die keine feste Bindung an Android oder iOS haben, könnte man so zum Warten überreden. Denn warum sollte man am Tag des Apple-Events direkt das neue iPhone 15 vorbestellen, wenn zwei Wochen später vielleicht ein besseres und wahrscheinlich sogar günstigeres Pixel 8 (Pro) wartet?

Viel Neues verrät der 24 Sekunden lange Teaser allerdings nicht – mit Ausnahme der Farben. Das Pixel 8 wird es auch in Pink geben, das Pixel 8 Pro in einem cremigen Weiß. Die Pro-Ausführung soll darüber hinaus auch in Schwarz, Grau und Blau erhältlich sein. Im Vergleich zu den Vorgängern fallen außerdem die spürbar runderen Kanten ins Auge.

Hier könnt ihr euch den Teaser zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro anschauen:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Erster Teaser von Google

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Vorstellung am 4. Oktober

Am 4. Oktober stellt Google das Pixel 8 und Pixel 8 Pro dann offiziell vor. Auf dem Event wird auch die Präsentation der neuen Pixel Watch 2 erwartet. Laut Teaser-Video soll die neue Pixel-Generation noch am selben Tag vorbestellbar sein.

Ob und inwieweit Google mit seinen neuen Pixel-Handys Apple ein paar Marktanteile abknöpfen kann, werden dann die kommenden Monate zeigen.

