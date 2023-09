iPhone 15 zu teuer? Mit dieser Preisentwicklung rechnen Experten

Apple wird in Kürze sein iPhone 15 vorstellen. Zu welchem Preis die neue Generation verkauft wird, steht offiziell noch nicht fest. Trotzdem wagt das Preisvergleichsportal Idealo eine Prognose. Die Experten haben auch ausgerechnet, welches Modell wann deutlich günstiger zu haben sein wird.

iPhone 15: Preisprognose von Idealo veröffentlicht

Am 12. September wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone 15, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max präsentieren. Wie viel die Smartphones kosten werden, hat Apple wie immer nicht vorab verraten. Trotzdem wagt das Preisvergleichsportal Idealo jetzt schon eine Prognose. Die Experten haben dabei nicht nur die möglichen Einführungspreise, sondern auch den Preisverlauf betrachtet.

Laut Idealo könnte das iPhone 15 in Deutschland ab 999 Euro angeboten werden. Für das iPhone 15 Pro wird von einem Preis ab 1.299 Euro ausgegangen. Noch tiefer müssen Kunden des iPhone 15 Pro Max in die Tasche greifen, hier könnte ein Preis ab 1.449 Euro möglich sein.

Idealo geht davon aus, dass die Preise für alle iPhone-15-Modelle in den ersten Monaten nach Veröffentlichung ziemlich stabil bleiben. Wer sparen will, muss sich also wie immer etwas gedulden. Beim Standardmodell könnte ab dem dritten Monat schon eine Ersparnis von 10 Prozent möglich sein, nach einem halben Jahr vielleicht 20 Prozent. Das iPhone 15 würde dann nur noch rund 800 Euro statt 999 Euro kosten.

Etwas anders sieht es beim iPhone 15 Pro aus. Hier gehen die Experten davon aus, dass eine Ersparnis im zweistelligen Prozentbereich erst ab dem sechsten Monat möglich ist. Das Pro-iPhone könnte dann für rund 195 Euro weniger angeboten werden. Das wären etwa 1.100 Euro.

Beim iPhone 15 Pro Max soll sich preislich ebenfalls erst nach einem halben Jahr etwas bewegen. Das Handy könnte dann 230 Euro weniger kosten und so für rund 1.220 Euro angeboten werden (Quelle: Idealo).

iPhone 15: Warten kann sich lohnen

Das Fazit des Preisvergleichsportals fällt eindeutig und offensichtlich aus: Wer nicht unmittelbar nach Veröffentlichung zum neuen iPhone greift, kann teils mehrere Hundert Euro sparen. Idealo empfiehlt deswegen den eigenen Preiswecker. Nutzer können sich so automatisch benachrichtigen lassen, wenn der Preis fällt.