Alternative zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Xiaomi hat sie gebaut

Samsung hat mit der Galaxy Watch 6 Classic kürzlich eine Smartwatch vorgestellt und auf den Markt gebracht, die wieder mit einer drehbaren Lünette ausgestattet ist. Xiaomi scheint das Design so gut zu gefallen, dass das chinesische Unternehmen eine sehr ähnliche Smartwatch plant.

Xiaomi Facts

Xiaomi Watch 2 Pro mit drehbarer Lünette kommt

Nachdem die Galaxy Watch 5 Pro auf die drehbare Lünette verzichtet musste, hat sich Samsung bei der Galaxy Watch 6 Classic doch wieder dazu entschlossen, diese zurückzubringen. Doch nicht nur Samsung scheint wieder Gefallen an so einer drehbaren Lünette zu haben, sondern auch Xiaomi. Die jetzt geleakte Watch 2 Pro soll nämlich genau mit so einer ausgestattet sein. So soll die neue Xiaomi-Smartwatch aussehen:

So soll die Xiaomi Watch 2 Pro mit drehbarer Lünette aussehen. (Bildquelle: mysmartprice

Im Gegensatz zu Samsung hat Xiaomi noch eine drehbare Krone integriert. Hier würde man also auch einen Teil von Apples Steuerung per Krone adaptieren. Das 1,43-Zoll-AMOLED-Display der Xiaomi Watch 2 Pro würde sich direkt zwischen der Galaxy Watch 6 Classic mit 1,3- und 1,5-Zoll-Displays positionieren. Neben reinen WiFi-Versionen soll es auch Modelle mit Mobilfunkmodul geben.

Vorgestellt werden soll die Xiaomi Watch 2 Pro im Oktober 2023. Die Smartwatch soll um die 400 Euro kosten und wäre damit im oberen Preissegment angesiedelt. Welches Betriebssystem das chinesische Unternehmen verwendet und welche besonderen Funktion die Uhr mitbringt, bleibt offen.

Im Video zeigen wir euch die Samsung Galaxy Watch 6 (Classic):

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi-Event für Ende September geplant

Wenn sich die Informationen bestätigen, dann wäre die Watch 2 Pro etwas zu spät dran für das kommende Xiaomi-Event in Deutschland. Am 26. September werden nämlich die neuen 13T-Smartphones enthüllt. Eigentlich wird für dieses Event auch die Enthüllung einer neuen Smartwatch erwartet. Die Watch 2 Pro dürfte es aber vermutlich nicht sein. Vielleicht eher was in der unteren Preisregion. Wir werden euch informieren, wenn neue Details auftauchen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.