Xiaomi-Event angekündigt: Das erwartet euch am 26. September 2023

Seit einigen Wochen geistern zwei Xiaomi-Smartphones durch die Gerüchteküche, die kurz vor der Vorstellung stehen sollen. Jetzt hat das chinesische Unternehmen tatsächlich für den 26. September 2023 ein Event angekündigt, auf dem die neue Xiaomi-13T-Serie vorgestellt wird. Doch es könnte noch mehr geben.

Xiaomi-Event mit zwei neuen Smartphones

Die Xiaomi-13-Smartphones sind schon einige Zeit auf dem Markt verfügbar. Wie immer um diese Jahreszeit legt Xiaomi mit günstigeren T-Modellen nach. Nun hat das chinesische Unternehmen offiziell verkündigt, dass die neuen Smartphones am 26. September 2023 um 14:00 Uhr deutscher Zeit enthüllt werden:

Folgende neue Xiaomi-Geräte erwarten euch:

Xiaomi 13T (Pro): Bestätigt sind im Grunde das Xiaomi 13T und 13T Pro als neue Top-Smartphones, die mit Leica-Kameras ausgestattet sein werden, aber nicht zu viel kosten werden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt meist bei den Smartphones. Laut der Gerüchteküche soll es für diese Modelle auch eine IP-Zertifizierung geben, sodass sie ebenfalls wasserdicht sind. Außerdem könnte es länger Software-Updates geben. Die Vorlage aus China bekommt vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates.

Neue Smartwatch: In den letzten Tagen sind auch verschiedene Smartwatches von Xiaomi in der Gerüchteküche aufgetaucht. Es wäre also gut möglich, dass das Event dazu genutzt wird, um eine neue Uhr vorzustellen, die zusammen mit den Smartphones erscheint.

Ansonsten müsst ihr euch tatsächlich überraschen lassen, was am 26. September 2023 noch alles gezeigt wird. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen weitere Details durchsickern, da der Termin jetzt steht.

Xiaomi hat zuletzt sogar einen Roboterhund vorgestellt:

CyberDog 2: Xiaomis smarter Roboterhund

Xiaomi-Event im Livestream

Wie immer bei solchen Veranstaltungen, wird Xiaomi das Event per Livestream übertragen. Ihr könnt also um 14:00 Uhr einschalten und bekommt dann direkt mit, was Xiaomi in Europa und Deutschland auf den Markt bringt. Wir werden natürlich auch darüber berichten und euch mit allen relevanten Informationen versorgen.

