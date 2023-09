Temu: Konto löschen – so geht es endgültig

„Temu“ ist ein recht neuer Online-Shop, der mit besonders günstigen Angeboten locken will. Dabei warnt jedoch die Verbraucherzentrale vor dem Anbieter. Falls ihr euch in dem Shop angemeldet habt und doch lieber Abstand nehmen wollt, könnt ihr euer Konto bei Temu löschen.

Der Anbieter hat seine Sitz in China. Falls euch ein früherer Einkauf nicht überzeugt hat oder ihr dort lediglich aus Neugier einen Account angelegt habt, solltet ihr euer Konto bei Temu löschen, damit eure Daten dort nicht unnötigerweise gespeichert bleiben.

Konto in der Temu-App löschen

Der Account lässt sich schnell und einfach über die App oder über die Webseite dauerhaft löschen. So geht es per App auf dem Android-Smartphone und iPhone:

Startet die Temu-App und stellt sicher, dass ihr mit dem richtigen Konto eingeloggt seid. Drückt auf euer Profilbildsymbol im unteren Bildschirmbereich. Steuert den Bereich „Einstellungen“ an. Wählt hier den Abschnitt „Kontosicherheit“. In dem Bereich findet ihr die Option „Mein Temu-Konto löschen“. Wählt sie aus und bestätigt den Vorgang.

Temu: Konto löschen im Browser

Im Browser löscht ihr euren Account für den Online-Shop so:

Loggt euch in euren Temu-Account ein. Drückt auf das Avatar-Symbol oben rechts. Steuert den Abschnitt „Kontosicherheit“ an. Wählt die Option „Mein Temu-Konto löschen“. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, damit euer Account dauerhaft entfernt wird.

Das sollte man beachten

Das Konto wird nicht sofort geschlossen. Stattdessen müsst ihr 7 Werktage warten, bis der Account endgültig entfernt wird. Habt ihr es euch in der Zwischenzeit anders überlegt, könnt ihr den Löschvorgang rückgängig machen. Dafür loggt ihr euch einfach wieder in den Account ein. Beachtet, dass sich das Konto danach nicht wiederherstellen lässt. Wollt ihr also später doch wieder bei Temu einkaufen, legt euch einen neuen Account an. Dafür könnt ihr zwar die bisherige E-Mail-Adresse verwenden, auf alte Bestellungen aber nicht mehr zugreifen.

Sind noch Bestellungen oder Zahlungen offen beziehungsweise läuft noch eine Retoure, solltet ihr erst alle Vorgänge im Online-Shop abschließen, bevor ihr das Konto löschen könnt. Falls es Probleme oder Fragen zu Temu gibt, könnt ihr den Kundenservice wie hier beschrieben kontaktieren.

