Temu Login: Anmeldung im Online-Shop

Wollt ihr etwas im Online-Angebot von Temu bestellen, benötigt ihr ein Konto bei dem Anbieter. Ihr könnt den Account kostenlos erstellen und euch jederzeit mit dem Temu-Login in eurem Browser oder in der App auf dem Smartphone einloggen.

Online-Shops Facts

Nach dem Login bei Temu könnt ihr Artikel in den Warenkorb legen und bestellen. Im Kundenkonto seht ihr alle aktuell laufenden Bestellvorgänge und könnt dort Informationen zu einzelnen Produkten erhalten, Rechnungen einsehen oder Käufe stornieren.

Temu Login: So klappt die kostenlose Anmeldung

Um Artikel bei Temu anzusehen, benötigt ihr nicht unbedingt ein Konto. Ihr könnt also auch ohne Login bei Temu stöbern und schauen, was es im Sortiment gibt. Erst wenn ihr eine Bestellung aufgeben wollt, legt ihr einen Account an. Das geht so:

Öffnet die Webseite von Temu. Im Login-Fenster gebt ihr entweder eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Sucht ein Passwort aus, um das Konto anzulegen. Danach könnt ihr euch mit den Zugangsdaten jederzeit im Online-Shop von Temu anmelden. Das geht sowohl im Browser als auch in der Temu-App auf dem Smartphone oder Tablet (zur App).

Alternativ könnt ihr auch schnell ein Konto anlegen, indem ihr einen bereits bestehenden Account eines anderen Dienstes verknüpft. Der Temu-Login ist mit den Konten von Google, Facebook, Twitter (X) und Apple möglich.

Temu Login: Im Online-Shop registrieren und anmelden

Nach dem erfolgreichen Login könnt ihr in der Kontoübersicht verschiedene Aktivitäten und Informationen im Online-Shop abrufen. So seht ihr hier eine Übersicht über aktuelle Coupons und Angebote, könnt Geschenke verdienen oder Zahlungsmethoden und Lieferadressen verwalten. Auch für die Bewertungen von Produkten wird der Temu-Login benötigt. Gibt es ein Problem mit einer Bestellung beziehungsweise einem Produkt, das ihr bei Temu bestellt habt, könnt ihr den Kauf in der Bestellübersicht aufrufen. Darüber könnt ihr dann den Kundenservice kontaktieren und zum Beispiel eine Rückgabe veranlassen.

Hinweis: Temu steht aus verschiedenen Gründen Temu steht aus verschiedenen Gründen in der Kritik . Unter anderem warnt auch der Verbraucherschutz vor dem Anbieter. Falls ihr einen Account erstellt habt und den Online-Shop nicht mehr nutzen wollt, solltet ihr euer Konto dauerhaft löschen . Das geht schnell nach einer Anmeldung über den Browser und über die Temu-App auf dem Smartphone.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.