Deutschlandcard ohne Edeka: Wer wird Nachfolger?

Die Deutschlandcard ist ohne Edeka eigentlich nicht denkbar. Dennoch gehen die Supermarktkette und das Bonusprogramm bald getrennte Wege. Punktesammler stellen sich nach dem Abschied die Frage, wer Edeka bei der Deutschlandcard ersetzen wird.

Der Supermarkt-Gigant Edeka schließt sich zukünftig Payback an. Dort hat kürzlich Rewe erst seinen Abschied verkündet, das auf sein eigenes Bonussystem setzen wird. Wer bleibt für die Deutschlandcard als Partner für die Alltagseinkäufe übrig?

Wer ersetzt Edeka bei Deutschlandcard?

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen über einen Nachfolger. Es steht also nicht fest, wer Edeka bei der Deutschlandcard ersetzen wird. Bis ein neuer Partner gefunden werden muss, ist es noch ein wenig Zeit. Der Edeka-Abschied wurde erst für Anfang Februar 2025 angekündigt. Bis dahin werden alle Funktionen ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Punkte bleiben direkt nach dem Abschied erhalten und verfallen erst nach der üblichen Frist von 36 Monaten. Die bei Edeka gesammelten Deutschlandcard-Punkte werden nicht zu Payback übertragen.

In der „Lebensmittel Zeitung“ gibt der Geschäftsführer der Deutschlandcard, Detlev Rubant, an, dass bereits intensiv nach einem neuen Partner gesucht wird und man mit verschiedenen Handelsunternehmen im Austausch stehe (Quelle: t-online.de). Es gibt aber noch keine Informationen darüber, wer zum engeren Kreis der Nachfolger gehören könnte.

Deutschlandcard ohne Edeka: Wie geht es weiter?

Einen gleichwertigen Ersatz für Edeka im Deutschlandcard-Programm zu finden, wird keine leichte Aufgabe sein. Der Händler macht laut Lebensmittel Zeitung 90 Prozent des Gesamtanteils im Bonusprogramm aus. Die weiteren Großen Supermarktketten in Deutschland sind bereits an andere Lösungen gebunden. Rewe und Lidl betreiben etwa ihr eigenes Programm, Aldi zeigte sich schon in der Vergangenheit verschlossen gegenüber Bonusprogrammen und gilt auch jetzt nicht als Kandidat für das Deutschlandcard-Programm.

