Mit Ring bezahlen: So geht’s mit Pagopace

Für den Bezahlvorgang an der Kasse müsst ihr schon lange nicht mehr euer Portemonnaie herausholen. Ihr braucht also nicht eure Geldkarte oder Bargeld. Neben dem Smartphone könnt ihr auch einen Ring zum Bezahlen nutzen.

Ratgeber Facts

Wie funktioniert das Bezahlen mit einem smarten Ring und was sollte man beachten? Das klappt mit dem „Pagopace“-Ring. Das smarte Schmuckstück wurde vor einiger Zeit in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt (mehr dazu bei FAZ.net) und ist inzwischen für alle Interessenten im eigenen Online-Shop verfügbar (zum Pagopace-Shop). Der Preis für den Bezahlring liegt je nach Modell und Farbe zwischen 99 Euro oder 119 Euro.

Pagopace: Bezahlring einrichten und mit Bank verbinden

Auf der Bestellseite gibt es Hilfe, um die richtige Ringgröße zu ermitteln. Die Bezahlung mit dem Ring läuft genauso wie beim Smartphone oder einer Kreditkarte per NFC-Schnittstelle ab. Ein Akku ist bei dem Ring nicht notwendig. Optisch unterscheidet sich der Bezahlring nicht von anderen, funktionslosen Schmuckstücken am Finger. Damit man mit Pago bezahlen kann, muss man den Ring zunächst einrichten. Dafür wird er mit einem Bankkonto verknüpft. Das klappt aktuell mit diesen Anbietern:

Kredit- oder Debitkarte von Comdirect.

Visa-Karte ausgewählter Volksbanken (pur EG, Köln Bonn, Kraichgau, Neu-Ulm, Aachener Bank, Lahr, Freiburg, im Bergischen Land, Lahn-Dill, RheinAhrEifel).

Per „Curve“-App mit Mastercard oder Visa anderer Banken (zu Curve).

Keine Kreditkarte vorhanden? Dann empfiehlt der Anbieter die virtuelle Prepaid-Karte in der VIMPay-App (zu VIMpay).

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

Das Bankkonto wird über die Bestellbestätigung mit dem Ring verknüpft. In der Bestätigungs-Mail findet ihr den Button „Pago mit Bezahlkarte verbinden“. Folgt den Anweisungen, um die Nummer der Kredit- oder Debitkarte einzutragen. Danach bestätigt ihr die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Die Bezahlmethoden lassen sich nachträglich über die „Fidesmo“-App (Download für Android | Download für iOS) verwalten und ändern. Die Einrichtung des Rings wird auch vom Anbieter in Videos bei YouTube beschrieben:

Nutzt ihr die virtuelle Kreditkarte von VIMpay, richtet ihr den Ring über die VIMpay-App ein. Dafür steuert ihr den Bereich „Wearables“ an und richtet „Fidesmo Pay“ ein. Folgt den weiteren Anweisungen, um die Kreditkarte für den Ring zu aktivieren.

Mit Ring bezahlen: So funktioniert es

Danach müsst ihr noch den Ring an sich aktivieren. Das soll verhindern, dass andere damit bezahlen können, wenn zum Beispiel das Paket beim Versand verloren geht. Dafür erhaltet ihr eine QR-Code, der dem Ring beiliegt. Scannt den Code einfach ein (so geht es bei Android), um zur Fidesmo-App weitergeleitet zu werden. Dort könnt ihr die Freischaltung bestätigen.

Ist der Ring einmal eingerichtet und eine Bankverbindung eingetragen, könnt ihr damit an jedem NFC-fähigen Kassenterminal bezahlen. Für den Bezahlvorgang muss die Hand zur Faust geballt werden. Es reicht also nicht, die flache Hand auf das Lesegerät an der Kasse zu legen. Einen PIN müsst ihr nur bei Zahlungen ab 50 Euro eingeben. Dafür nutzt ihr den Code der verknüpften Kreditkarte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.