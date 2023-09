Picnic: Wie kann man bezahlen?

Picnic ist ein Anbieter, bei dem ihr per App Lebensmittel bestellen könnt. Welche Zahlungsarten werden angeboten und wie kann man seine Einkäufe bei Picnic bezahlen?

Bei Online-Bestellungen gibt es generell verschiedene Möglichkeiten zur Bezahlung. Bei Picnic ist die Auswahl der Optionen jedoch sehr begrenzt.

Picnic: Welche Zahlungsarten gibt es?

Derzeit kann man Bestellungen bei Picnic nur per Lastschrift oder „Sofort“-Überweisung bezahlen.

Legt man ein Konto an, kann man also seine Bankdaten hinterlegen.

hinterlegen. Dem Anbieter wird dann ein SEPA-Mandat erteilt.

Damit können dann automatisch Abbuchungen von eurem Konto durchgeführt werden.

Man kann bei Picnic also nur etwas bestellen, wenn man seine Kontodaten im Online-Account hinterlegt und den Anbieter dazu ermächtigt, Zahlungen vom eigenen Bankkonto abzubuchen oder wenn man auf den „Sofort“-Dienst zugreift. Falls eine Rückzahlung durchgeführt wird, erhält man das Geld auf dem gleichen Weg zurück wie bezahlt wurde.

Wann bucht Picnic ab und wie bekommt man eine Rechnung?

Die Bezahlung wird zwar direkt mit der Bestellung durchgeführt, allerdings dauert es einige Zeit, bis das Geld von eurem Konto abgebucht wird. Laut Anbieter kann eine Abbuchung bis zu 2 Wochen nach der Auslieferung auf sich warten lassen. Wundert euch also nicht, wenn ein Einkauf nicht unmittelbar nach der Bestellung in eurem Bankkonto auftaucht. Eine Rechnung wird direkt nach der Bestellung an die bei Picnic hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Per Post oder ausgedruckt auf Papier bekommt man keine Rechnung vom Lebensmittel-Lieferservice.

Picnic: Wie sieht es mit PayPal oder auf Rechnung aus?

Andere Bezahlmethoden gibt es aktuell bei Picnic nicht. Es ist also zum Beispiel nicht möglich, auf gängige Zahlungsarten wie PayPal oder Kreditkarte zurückzugreifen. Man kann bei Picnich auch nicht Lebensmittel auf Rechnung bestellen, die erst später bezahlt werden. Es ist offen, ob weitere Zahlungsmethoden nachträglich eingeführt werden.

