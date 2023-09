„Picnic“ ist ein Lieferdienst, der Lebensmittel an die Haustür liefert. In welchen Gebieten liefert Picnic und in welchen Städten kann man auf den Bringdienst zugreifen?

Online-Shops Facts

Das Angebot von Picnic wird stetig erweitert. Erst Mitte 2023 wurden neue Städte in die Liefergebiete aufgenommen (Quelle: Handelsblatt). Inzwischen gibt es das Angebot bereits in über 80 Städten in Deutschland. Nachdem man den Fokus zunächst auf Nordrhein-Westfalen gesetzt hat, gibt es das Lebensmittelangebot nun in weiten Teilen des Landes. Ist eure Stadt dabei? Das könnt ihr ganz einfach online überprüfen.

Wo gibt es Picnic?

Wollt ihr herausfinden, ob Picnic zu euch liefert, geht so vor:

Öffnet das Webangebot des Online-Dienstes. Gebt in das Suchfeld eure Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl und die Stadt ein. Danach erfahrt ihr direkt, ob eure Adresse zu den Picnic-Liefergebieten gehört. Ist das der Fall, könnt ihr eure Bestellung gleich online über die Picnic-App durchführen. Falls nicht, könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn der Lieferdienst bei euch verfügbar sein sollte.

Picnic Liefergebiete: Welche Städte werden beliefert?

Eine genaue Übersicht mit allen Städten, in denen Picnic aktiv ist, gibt es nicht. Ihr müsst die Angabe also immer ortsgenau über die Suchfunktion herausfinden. Nachdem man den Bringdienst zum Start vor allem in Nordrhein-Westfalen ausgebaut hat, sind inzwischen auch Teile von Hamburg und Berlin mit in die Lieferzonen aufgenommen worden. Auch im Südwesten Deutschlands ist der Dienst inzwischen vorhanden, etwa in Mannheim und Darmstadt.

Die Bestellung ist direkt über die Picnic-App auf dem Android-Smartphone oder iPhone möglich (zum Download). (Fast) wie im normalen Supermarkt könnt ihr eure Artikel zunächst nach und nach in den Warenkorb legen und anschließend an der Kasse bezahlen. Eine Bezahlung ist per Lastschrift möglich. Für die Lieferung könnt ihr ein Zeitfenster auswählen, falls zu den gewünschten Zeiten noch etwas frei ist. Die genaue Uhrzeit wird im Laufe des Liefertages mitgeteilt.

