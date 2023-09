Picnic Warteliste: Warum gibt es sie & wie lange dauert das?

Beim Versuch, sich für die Picnic-App anzumelden, landet man manchmal auf einer Warteliste. Warum ist das so und wie lange dauert es, bis man die Warteliste verlassen kann?

Online-Shops Facts

In die Warteschlage wird man eingereiht, wenn man einen komplett neuen Account bei Picnic erstellen will. Mit der Wartenummer will Picnic den bestmöglichen Service für alle Nutzer gewährleisten.

Was steckt hinter der Warteliste?

Man kommt auf die Warteschlange, wenn sich besonders viele Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt neu bei dem Online-Dienst anmelden. Das ist vor allem der Fall, wenn der Dienst in neuen Liefergebieten angeboten wird. So will man einen übermäßigen Ansturm verhindern und sicherstellen, dass bereits angemeldete Nutzer keine Auswirkungen und Verzögerungen bei ihren Online-Bestellungen bemerken. Der Anbieter nutzt die Warteliste, um in der Zwischenzeit neue Fahrer anzuheuern, auch „Runner“ genannt, sowie um neue Lagerkapazitäten auszubauen. Das ist also nicht schnell über Nacht erledigt.

Picnic: Warum & wie lange?

Wie lange man auf der Warteliste warten muss, lässt sich pauschal nicht sagen. In der App wird die aktuelle Position in der Schlange angezeigt. Die Dauer hängt davon ab, in welchem Stadtteil man wohnt und wann man sich neu angemeldet hat. Man kann die Anmeldung also nicht beschleunigen, indem man sich zum Beispiel mehrfach neu registriert. In einem Interview wird eine Wartezeit von ein bis vier Wochen angegeben (Quelle: 24Rhein), teilweise mussten Nutzer aber sogar mehrere Monate warten (Quelle: Der Westen).

Die Geduld soll mit verschiedenen Geschenken und Gratisprodukten für den „Wartespaß“ belohnt werden (Quelle: 24Rhein). Je länger man warten muss, umso mehr soll man für den ersten Einkauf geschenkt bekommen. Sobald das Konto eröffnet wird und man bei Picnic online einkaufen kann, wird man per E-Mail darüber informiert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.