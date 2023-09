Picnic: Gebühren & Mindestbestellwert für die Lieferung

Picnic ist ein neuer Dienst, der euch Lebensmittel an die Haustür bringt. Welche Gebühren fallen bei einer Lieferung an und gibt es einen Mindestbestellwert, den man erreichen muss?

Bei Picnic führt man seine Wocheneinkäufe bequem per App durch (Download für Android | Download für iOS). Die Lebensmittel werden in den Warenkorb gelegt, um anschließend die Bestellung durchzuführen. Für die Lieferung wird ein Zeitfenster ausgewählt, für das es direkt am Liefertag eine konkrete Uhrzeit gibt.

Picnic: Fallen Gebühren & Kosten für die Lieferung an?

Es fallen keine Gebühren bei Picnic an.

bei Picnic an. Man muss also zusätzlich zu den eingekauften Waren nichts weiter bezahlen .

. Bei den angezeigten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits enthalten.

bereits enthalten. Der Preis, der euch im Warenkorb angezeigt wird, entspricht also den Gesamtkosten für euren Einkauf.

Natürlich steht es euch frei, den Fahrern an der Haustür ein Trinkgeld für die Lieferung zu geben. Dafür solltet ihr Bargeld bereithalten, verpflichtend ist das aber nicht.

Gibt es einen Mindestbestellwert?

Zwar fallen keine Gebühren für die Lieferung an, allerdings muss ein Mindestbestellwert für den Picnic-Einkauf erreicht werden. Ihr müsst Waren im Wert von mindestens 35 Euro einkaufen, damit der Kauf durchgeführt werden kann. Lediglich eine Zahnbürste für den Notfall könnt ihr hierüber also nicht bestellen. Wer aber seine Wocheneinkäufe von zuhause aus erledigen will, bekommt mit Picnic auch bei einem kleinen Haushalt die Gelegenheit dafür. Die Angaben für die Liefergebühren und den Mindestbestellwert können jederzeit geändert werden.

Die Lieferkosten werden nicht versteckt auf die Artikelpreise aufgerechnet. An verschiedenen Stellen schildern Nutzer ihre positiven Erfahrungen mit Picnic und heben dabei häufig die fairen und relativ günstigen Preise hervor, so etwa bei Trustpilot.

