Bei Bestsecret kann man Kleidung verschiedener Marken bestellen. Wie so häufig bei Online-Käufen, kann es auch hier passieren, dass ein Artikel nicht passt oder gefällt. Wie funktioniert die Rücksendung bei Bestsecret?

Eine Retoure kann im eigenen Kundenkonto im Bereich „Bestellungen & Retoure“ veranlasst werden. Dort erhält man auch das Rücksendeetikett für den kostenlosen Rückversand.

Bestsecret-Retoure: So geht es

So funktioniert die Retoure:

Loggt euch nin euren Bestsecret-Accout ein (zum Login). Steuert den Bereich „Bestellungen & Retoure“ an. Sucht die Bestellung heraus, aus der Artikel zurückgeschickt werden sollen. Wählt hier die Artikel heraus, die ihr zurücksenden möchtet. Gebt einen Grund für die Rücksendung an. Bestätigt die Eingaben mit „Weiter“. Wählt aus, mit welchem Anbieter die Rücksendung durchgeführt werden soll. Im Anschluss erhaltet ihr das Rücksendeetikett sowie weitere Formulare zur Retoure. Druckt die notwendigen Unterlagen aus. Legt das Formular für den Widerruf zusammen mit den Artikeln, die zurückgeschickt werden. in das Paket. Das Versandetikett klebt ihr auf das Paket. Danach schickt ihr es über den gewählten Transportdienst weg.

Das sind die Bedingungen für die Rückgabe

Eine Rückgabe ist nach dem Widerrufsrecht 14 Tage lang nach dem Erhalt der Ware möglich. Bei Bestsecret gibt es zudem Nutzer mit „Gold“- und „Diamond“-Status, die Artikel sogar 21 beziehungsweise 30 Tage lang zurückschicken können. Bei einer Retoure müssen sich die Artikel im „Originalzustand“ befinden. Bei Schäden kann eine „Reklamation“ eingeleitet werden, um den Rückversand zu veranlassen.

Der gezahlte Betrag soll laut Bestsecret-Support innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang der Ware zurückbezahlt werden. Dafür wird die ursprüngliche Bezahlmethode genutzt. Je nach Anbieter kann die Rückerstattung etwas länger dauern.

Erfahrungen mit dem Rückversand bei Bestsecret

Der Rückgabeprozess läuft eigentlich einfach über den eigenen Kunden-Account. Im Bewertungsportal „Trustpilot“ gibt es aber einige Beschwerden über das Retoure-Verfahren bei Bestsecret. So kommt es laut den Berichten vor, dass bei der Rücksendung mehrerer Artikel nur das Geld für ein Produkt zurückerstattet wurde oder man sehr lange auf eine Rückzahlung warten muss. Bei Problemen mit eurer Rückgabe solltet ihr euch in erster Linie mit dem Kunden-Support von Bestsecret auseinandersetzen. Ihr erreicht den Service per E-Mail unter der Adresse service@bestsecret.com.

