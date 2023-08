Schaut man in den Titel von Angeboten bei eBay und anderen Verkaufs-Plattformen, findet man dort manchmal den Ausdruck „Konvolut“. Was bedeutet das?

Online-Shops Facts

Den Begriff „Konvolut“ findet man als Zusatzangabe bei Produkten aus fast allen Kategorien. Besonders im Bereich „Schmuck“ sowie bei Sammelobjekten wird das Wort oft verwendet. Es taucht immer dann auf, wenn mehrere Artikel als ein Paket innerhalb eines Angebots verkauft werden. Dabei kann es sich sowohl um gebrauche als auch um Neuware handeln.

„Konvolut“: Bedeutung des Ausdrucks beim Verkauf

Laut Duden heißt „Konvolut“ auf Deutsch „Bündel von Schriftstücken, Drucksachen o.Ä.“ oder „Sammelband“. Daneben beschreibt es im medizinischen Bereich eine „einem Knäuel ähnliche Ansammlung“. Für den Verkaufsbereich sind das keine hilfreichen Definitionen. Bei Verkaufsplattformen wie eBay, Kleinanzeigen & Co. hat sich der Begriff „Konvolut“ für Angebote eingebürgert, bei denen viele Artikel der gleichen Art oder Kategorie innerhalb eines Angebots verkauft werden.

eBay: So verkaufst du deine Produkte am erfolgreichsten! Abonniere uns

auf YouTube

In einem „Konvolut“-Angebot findet ihr also immer mehrere Produkte. Meist handelt es sich um Artikel ähnlicher Art, aber nicht um identische Artikel. Bei einem Angebot mit einem Titel wie „Armbanduhren Konvolut“ werden also zum Beispiel 5 verschiedene Uhren verkauft. Beim „Sammelkarten-Konvolut“ verkauft jemand in einem Angebot zahlreiche Karten auf einen Schlag. Der Verkaufspreis gilt für die komplette Sammlung und nicht für einzelne Artikel aus dem Angebot.

Aktuelle Beispiele für solche Pakete findet ihr hinter diesem Link.

„Konvolut“ bei eBay & Co. : Das steckt dahinter

„Konvolut“-Angebote bei eBay & Co. eignen sich vor allem für Wiederverkäufer sowie für Flohmarkthändler. Oft werden Artikel im Titel nicht genauer beschrieben, es fehlt also zum Beispiel eine genaue Modellbezeichnung. Sucht jemand gezielt nach einem bestimmten Artikel, findet er ihn daher in einem Konvolut-Angebot eher nicht. Ist man jedoch lediglich auf der Suche nach einer bestimmten Art eines Produkts, ohne genaue Modellangabe oder Ähnliches, bekommt man im „Konvolut“-Angebot gleich mehrere Artikel dieses Typs in einem Paket.

Wollt ihr Artikel schnell loswerden, könnt ihr sie also als „Konvolut“ gemeinsam verkaufen. Besonders bei Produkten, für die man bei eBay & Co. oft nicht mal mehr 1 Euro erzielen kann, ist der gesammelte Verkauf eine Möglichkeit, seine Sachen loszuwerden. Wollt ihr jedoch bei wertvollen Artikeln einen möglichst hohen Betrag beim Verkauf erzielen, ist es oft lohnenswerter, Produkte einzeln zu verkaufen und sie im Titel genau zu benennen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.