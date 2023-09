Nummer 01721279198: Verdächtige Vodafone-Hotline

Die Telefonnummer 01721279198 ruft Vodafone-Kunden an und meldet sich als Hotline des Providers. Allerdings ist einiges an diesen Anrufen merkwürdig und das nicht nur, weil sofort nach dem Kundenkennwort gefragt wird. Was steckt dahinter?

Vor sehr ähnlichen Rufnummern, die sich ebenfalls als Vodafone-Hotline ausgeben, haben wir bereits gewarnt. Die Nummer 01721279193 unterscheidet sich nur in der letzten Ziffer und die Nummer 01721279188 hat am Ende zwei andere Zahlen. Verdächtig ist, dass ihr die Telefonnummer 01721279198 tatsächlich anrufen könnt, aber eine Bandansage euch dann sagt, dass man noch Fragen zu eurer Kündigung hat. Von einer Kündigung ist bei diesen Anrufen aber keine Rede.

Was steckt hinter den Anrufen von 01721279198?

Bei den Anrufen handelt es sich um ein Callcenter, das natürlich keine Handynummer hat. Durch Call-ID-Spoofing wird euch in diesem Fall die Mobilfunknummer angezeigt.

Ruft ihr die Nummer zurück, ist eine Bandansage zu hören. Die behauptet allerdings, man habe euch wegen offener Fragen zu eurer Kündigung angerufen. Es werden jedoch gar keine Personen angerufen, die gekündigt haben.

Kommt ein Gespräch zustande, wissen die Anrufer erstaunlich viele Daten über euch. Völlig unprofessionell tragen sie euch die dann auch vor, was aus Sicherheitsgründen eigentlich nicht erlaubt ist. Im Gegenteil: Sie müssten sich erst mit eurem Kundenkennwort vergewissern, mit der richtigen Person zu sprechen.

Das wollen sie im Laufe des Gesprächs aber auch wissen und fragen euch danach.

Der Grund der Anrufe ist angeblich eine „Vertragsoptimierung“. Sie wollen euch einen günstigeren oder leistungsfähigeren Vertrag anbieten und wissen sogar, was ihr aktuell zahlt.

Das lässt zwei Schlüsse zu: Entweder sind die Anrufe echt, aber das widerspricht der Bandansage mit den Fragen zur Kündigung, oder es handelt sich um einen Vodafone-Dienstleister, der unerlaubt noch ein paar Zusatzverträge abschließen will und dafür die Kundendaten missbraucht.

Die Anrufe erfolgen auch bei Kunden, die der Kontaktaufnahme zu Werbezwecken widersprochen haben. Vodafone selbst hält sich daran üblicherweise.

Mit euren gesamten Daten und dem Kundenkennwort können sich Dritte in euer Online-Konto bei Vodafone einloggen und dort Verträge ändern. Seltsam an diesem Fall ist allerdings, dass die Anrufer offenbar bereits Zugang zu all euren Kundendaten haben. Wir empfehlen euch, sicherheitshalber keine Daten anzugeben oder zu bestätigen, aufzulegen und dann den ganzen Nummern-Bereich zu sperren, der mit „017212791“ beginnt.

Falls euch dieser Anruf merkwürdig erscheint, könnt ihr auch bei echten Vodafone-Hotline anrufen und dort wegen dieser Sache nachfragen.

So blockiert ihr die ganze Rufummerngasse 017212791**

Fängt eine Telefonnummer immer gleich an und unterscheidet sich nur in den letzten Ziffern, nennt man das eine Rufnummerngasse. Sieht man sich die genannten Beispiele an, scheint das bei der Nummer 01721279198 der Fall zu sein. Um alle zukünftigen Anrufe dieser und ähnlicher Nummern zu verhindern, könnt ihr diesen Bereich komplett blockieren. Wenn ihr die 017212791** sperrt, haben die Anrufe ein Ende. Das ist bei Android, im Festnetz und der Fritzbox einfach. Im iPhone müsst ihr leider weiter auf die übliche Methode zurückgreifen und einzelne Nummern blockieren.

In Android-Handys könnt ihr die Rufummerngasse durch eine App blockieren. Beim iPhone nutzt einfach die Standardmethode:

Ihr könnt eine Rufummerngasse im Festnetz blockieren, indem ihr sie im „Telefoniecenter“ in die Sperrliste eintragt.

Ebenso einfach lässt sich der Telefonnummernbereich in der Fritzbox sperren. Da tragt ihr den Anfang der Nummer in den Einstellungen in die schwarze Liste ein.

