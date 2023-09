Geheime Funktion: Samsung Galaxy Watch 5 unterstützt sie schon

Google möchte kommenden Smartwatches eine neue Funktion spendieren, die die Uhr und das Smartphone näher zusammenbringt. Schon seit Monaten wird auf das neue Feature gewartet. Jetzt wurde bekannt, dass die Galaxy Watch 5 diese Option bereits enthält, ihr sie aber aktuell noch nicht verwenden könnt.

Samsung Galaxy Watch 5 unterstützt „Watch Unlock“

Eigentlich wollte Google „Watch Unlock“ bereits mit Wear OS 3 einführen. Damit wird es möglich, dass sich euer Smartphone automatisch entsperrt, wenn ihr die verbundene Smartwatch in der Nähe habt. Ihr müsst also keinen PIN mehr eingeben, euch mit eurem Gesicht oder einem Fingerabdruck verifizieren. Wichtig ist nur, dass ihr die Uhr tragt, sie mit dem Handy verbunden und entsperrt ist. Genau diese eigentlich noch geheime Funktion unterstützt die Galaxy Watch 5 bereits (Quelle: @MishaalRahman).

Laut Rahman wird die neue Funktion „Watch Unlock“ mit dem Update auf Wear OS 4 und One UI 5 Watch integriert, das Samsung bereits seit einigen Tagen ausrollt. Aktiv ist dieses Feature aber noch nicht. Ihr könnt also leider noch nicht euer Samsung-Handy automatisch entsperren, wenn eure Galaxy Watch 5 in der Nähe ist. Sicher dürfte jetzt aber sein, dass die Funktion nicht nur den Pixel-Smartwatches zur Verfügung steht, sondern auch anderen Herstellern.

Unklar ist aktuell noch, wieso „Watch Unlock“ bisher noch nicht aktiv ist. Gut möglich, dass es dafür Android 14 benötigt. Noch gibt es die neue Software-Version nicht in der finalen Version. Denkbar wäre aber auch, dass Google das Feature zunächst auf der Pixel Watch zur Verfügung stellen möchte. Für diese wird Wear OS 4 noch nicht verteilt.

Im Video zeigen wir euch Wear OS 4 auf der Samsung Galaxy Watch 6:

Google-Event am 4. Oktober 2023

Gut möglich also, dass die neue „Watch Unlock“-Funktion auf dem Google-Event am 4. Oktober 2023 offiziell angekündigt und dann auch freigeschaltet wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

