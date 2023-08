Google macht es endlich: Handys und Smartwatches werden vereint

Wer ein iPhone und eine Apple Watch besitzt, kennt diese Funktion schon. Jetzt sollen auch Android-Nutzerinnen und -Nutzer in den Genuss kommen. Google will die beiden Geräte noch näher zusammenbringen und das Entsperren des Handys mit der Uhr erlauben. Einen Nachteil hat die Funktion aber.

Google Facts

Google plant neue Android-Funktion für Handys und Smartwatches

Da Google mit der Pixel Watch (Test) jetzt auch eine eigene Smartwatch anbietet, ist es nur logisch, dass mit der Zeit immer mehr Funktionen integriert werden. Besonders das Zusammenspiel zwischen einer Smartwatch und einem Smartphone wird künftig eine noch größere Rolle spielen. So wurde jetzt nämlich enthüllt, dass Google an „Watch Unlock“ arbeitet. Damit wird euer Smartphone automatisch entsperrt, wenn eure Smartwatch in der Nähe ist. Im Video wird die Funktionsweise demonstriert:

Das wird immer dann besonders praktisch sein, wenn ihr euer Smartphone nicht auf die übliche Weise mit einem Fingerabdruck, der Gesichtserkennung oder dem PIN entsperren könnt. Dann müsst ihr eure Android-Smartwatch am Handgelenk tragen und könnt den Sperrbildschirm einfach so freigeben. Die Smartwatch muss entsperrt sein und sich in der Nähe befindet.

Google weist in der Beschreibung der „Watch Unlock“-Funktion aber auch darauf hin, dass dadurch die Sicherheit des Smartphones nicht mehr so gewährleistet werden kann, wie beim normalen Entsperren. Ein kleines Risiko bleibt also. Für den Alltag dürfte die Funktion aber einen großen Mehrwert bieten.

Im Video stellen wir euch das Google Pixel Fold vor:

Google Pixel Fold angeschaut: Nicht ganz flach, aber ziemlich teuer Abonniere uns

auf YouTube

Neue Funktion mit Android 14?

Entdeckt wurde das „Watch Unlock“-Feature in Android 13. Es ist aber bisher noch nicht freigeschaltet worden. Gut möglich, dass Google etwas mehr Zeit benötigt und die Funktion erst mit Android 14 einführt. Vielleicht wird es auch eines der neuen Features des Pixel 8 Pro und der Pixel Watch 2, die im Herbst erwartet werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.