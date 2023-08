Höhenmesser-Apps: Die besten für Android und iOS

Wenn ihr das Handy dabeihabt und unterwegs wissen wollt, wie hoch ihr gerade seid, solltet ihr eine der zahlreichen Höhenmesser-Apps ausprobieren, die es für Android und iPhones gibt. Auch wenn ein Smartphone keinen eingebauten Höhenmesser hat, bekommt ihr damit gute Ergebnisse. Hier unsere Tipps.

Höhenmesser-Apps greifen auf verschiedene Techniken zurück, um eure aktuelle Höhe zu bestimmen, aber es gibt in Handys keinen Höhenmesser-Sensor.

Die Apps nutzen meist eine GPS-Bestimmung durch die Triangulation mehrerer Satelliten. Die wird mit den bekannten Höhendaten der aktuellen Position abgeglichen.

Dann gibt es noch die ungenauere Bestimmung nach dem Ortsnamen.

Und schließlich nutzen solche Apps den eingebauten Barometer. Das ist aber nur sinnvoll, wenn der genau kalibriert wurde – was mitunter eine kleine Reise zum nächsten Flugplatz bedeuten kann.

Um die Höhe genau zu bestimmen, muss der integrierte Barometer des Handys – der Luftdruck-Messer – kalibriert sein. Und die Messung muss sich in der Nähe von Orten mit bekannter Höhe und bekanntem Luftdruck befinden. Ansonsten unterscheiden sich die angezeigten Werte dieser drei Methoden doch deutlich.

„Genauer Höhenmesser“ für Android

Hier haben clevere Entwickler ihrer App den meistgesuchten Namen gegeben: „Genauer Höhenmesser“ ist in einer kostenlosen Basisversion mit Werbung und kleinen Einschränkungen zu haben. Die Pro-Version ist werbefrei, hat Features für Vielnutzer und kostet einmalig 2,49 Euro. Es gibt die Höhenmesser-App auch für Huawei-Handys.

Accurate Altimeter AR Labs

Accurate Altimeter PRO AR Labs

Die App nutzt alle drei beschriebenen Methoden und das führt zu recht unterschiedlichen Höhenangaben. Die könnt ihr allerdings beeinflussen, indem ihr euer Handy-Barometer an einem Flughafen in eurer Nähe kalibriert. Dort sind die exakte Höhe und der Luftdruck zu jeder Zeit bekannt.

Wie wichtig das ist, seht ihr zum Beispiel in diesem Verlauf, der an ein und demselben Ort verschiedene Höhen aufgezeichnet hat – weil es Luftdruckschwankungen gab.

Allerdings kann man vermutlich als Bergsteiger mit einem angezeigten Höhenunterschied von 20 Metern leben, wenn man sich gerade auf einem Berg in den Alpen befindet. Ihr könnt euch eure Position und die aktuelle Höhe auf einer Karte anzeigen lassen und den Höhenverlauf aktiv aufzeichnen lassen.

Die Werbung in der kostenlosen App besteht aus kleinen Einblendungen und manchmal sogar bildfüllenden Videos. Wer die App intensiver nutzt, sollte sich die Pro-Version kaufen. Die bietet dann unter anderem auch die Aufzeichnung der Höhenmessung bei geschlossener App.

Schicker Höhenmesser für iOS

Der etwas sperrige Name „Altimeter GPS – Höhenmesser“ wirkt vielleicht abschreckend, aber das wäre ein Fehler. Dieser attraktive Höhenmesser für iPhones und iPads arbeitet in erster Linie mit dem Luftdruck, greift aber auch auf GPS-Daten zurück. Offline nutzt die App auch den Kompass und zeigt euch die Sonnenauf- und Untergangzeiten an

Altimeter GPS - Höhenmesser Immaginet Srl

Die App ist kostenlos, bietet jedoch für einen Preis von 5,99 Euro in einer Pro-Version die Entfernung der Werbung. Allerdings hat die kostenpflichtige Version keine guten Bewertungen, sodass ihr vielleicht lieber bei der Gratis-Version bleiben solltet.

Online müsst ihr allerdings sein, wenn ihr die integrierten Karten nutzen möchtet oder die Bestimmung der Höhe aufgrund der GPS-Daten aus dem Internet beziehen wollt. Dann zeigt euch die App auch die aktuelle Adresse.

