Mit dem anstehenden iOS-Update führt Apple einige große Neuerungen und auch mehrere kleine Änderungen ein. Eine der eher kleinen Änderungen betrifft die „Auflegen“-Funktion für Telefonate. Das sorgt bei vielen Nutzern der Beta-Version von iOS 17 für Unverständnis.

iOS Facts

In der iOS-17-Beta, die Mitte August veröffentlicht wurde, wird die Position des roten „Auflegen“-Buttons verändert. Nutzer müssen sich nach Jahren umstellen und genauer hinschauen, wenn sie Anrufe am iPhone beenden möchten.

iOS 17: Anruf beenden – neue Position für den Button

In der besagten iOS-17-Beta ist der rote Auflegen-Button nicht mehr allein unten auf dem Bildschirm platziert. Stattdessen befindet er sich in kleinerer Form in einer Reihe von insgesamt 6 Buttons. Die Taste, um den Anruf zu beenden, steht dann neben Knöpfen, mit denen sich die Telefon-Tastatur hervorrufen, der Anruf stumm schalten und lauter stellen lässt oder sich neue Nutzer zum Anruf hinzufügen lassen. Vermutlich hat Apple diese Änderung eingeführt, um die ebenfalls neuen „Kontaktposter“ prominenter auf dem Bildschirm darstellen zu können. Das ist die Änderung:

Neben der neuen Position für die Taste zum Beenden des Anrufs gibt es einige weitere Änderungen in der Anrufansicht. So tauschen einige Funktionen ihre Positionen, während der Kontakte-Button komplett weichen muss.

Apple ändert Anruf-Bildschirm

Bislang gibt es in den iOS-Optionen keine Einstellung dafür, um das gewohnte Design wiederherzustellen und den „Auflegen“-Button wieder an die gewohnte Position in der unteren Bildschirmmitte zu platzieren. In den sozialen Netzwerken regen sich viele Beta-Nutzer über die Änderung auf und beschweren sich zum Beispiel, dass die Taste mit dem Daumen nur noch schwer zu erreichen sei.

Bleibt abzuwarten, ob Apple für die finale iOS-Version an der neuen Positionierung festhält oder sich von den irritierten Nutzern dazu bewegen lässt, den alten Zustand auf dem Anrufbildschirm wiederherzustellen. Möglicherweise werden aber viele Anrufe nach dem Release von iOS 17 im Herbst über eine lange Zeit versehentlich nicht aufgelegt, da man aus Gewohnheit die falsche Position auf dem Display antippt.

