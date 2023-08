Google arbeitet für Android 14 an einigen nützlichen Neuerungen für die Taskleiste. Als Vorbild dient die Tablet-Variante von Android. Auch an Samsungs Taskleiste orientiert man sich wohl. Nutzer können sich auf einfacheres Multitasking und eine neue Suchleiste freuen.

Android 14: Google denkt Taskleiste neu

Dem Android-Experten Mishaal Rahman zufolge plant Google ein neues Aussehen und neue Funktionen für die Taskleiste. Sie soll möglicherweise schon mit Android 14 eingeführt, vielleicht aber auch in Form eines Feature-Drops bereitgestellt werden. Das Pixel 8 könnte die neue Taskleiste zuerst erhalten, heißt es.

Im Grunde will Google die Taskleiste von Android 12L übernehmen, das speziell für Tablets und faltbare Smartphones entwickelt wurde. Auch an Samsungs Lösung orientiert man sich anscheinend. Die neue Taskleiste soll das Multitasking erleichtern, auch ist eine Suchleiste geplant. Diese Suchleiste für lokal installierte Apps soll jedoch nicht direkt in der Taskleiste selbst platziert sein, sondern im App-Drawer der Taskleiste.

Kürzlich verwendet Apps sollen ebenfalls in der neuen Taskleiste von Android 14 erscheinen, wie es zum Beispiel bei den Galaxy-Fold-Handys von Samsung bereits der Fall ist. Anders als bisher hängt es dann nicht mehr vom Hersteller ab, ob diese Funktion bereitgestellt wird.

Zudem arbeitet Google laut Rahman daran, einen Wechsel zwischen einer permanenten und einer temporären Taskleiste zu ermöglichen. Durch langes Drücken auf die permanente Taskleiste könnte sie in eine temporäre verwandelt werden (Quelle: Android Authority).

Samsungs Lockscreen-Widgets wird Google für Android 14 wohl nicht übernehmen:

Android 14: Stylus-Bedienung wird einfacher

Kürzlich wurde bekannt, dass mit Android 14 auch neue Stylus-Funktionen Einzug halten. Unter anderem ist eine neue Seitenleiste für Eingabestifte geplant. Über einen Stylus soll in jedes beliebige Textfeld geschrieben werden können.

