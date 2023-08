Samsung Galaxy S24 Ultra: Das erwartet euch mit dem neuen Top-Smartphone

Samsung wird die neuen Galaxy-S24-Smartphones zwar erst im kommenden Jahr offiziell vorstellen, doch schon jetzt sind ziemlich konkrete Informationen zum Ultra-Modell aufgetaucht. Ein Insider verrät bereits einige der wichtigsten Ausstattungsmerkmale des nächsten High-End-Smartphones von Samsung.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit neuer Kamera

In letzter Zeit tauchen immer mehr Gerüchte zum kommenden Galaxy S24 Ultra auf. So haben wir kürzlich darüber berichtet, dass das nächste Ultra-Handy von Samsung über ein besseres Display verfügen soll. Außerdem soll ein neues Teleobjektiv zum Einsatz kommen. Eine andere Quelle, die in der Vergangenheit schon korrekte Tipps abgegeben hat, legt jetzt nach und veröffentlicht gleich mehrere Eigenschaften des neuen Spitzen-Smartphones:

Demnach bleibt es bei der 200-MP-Hauptkamera, dem 12-MP-Ultraweitwinkel und der 10-MP-Periskop-Kamera, doch das Teleobjektiv wird auf 50 MP aufgerüstet. Beim Galaxy S23 Ultra kommt ein 10-MP-Teleobjektiv zum Einsatz. Damit dürften die Zoom-Eigenschaften zwischen dem Hauptsensor und der Periskop-Kamera noch besser abgedeckt sein und ein saubererer Übergang geschaffen werden.

Die Quelle bestätigt zudem, dass Samsung beim Galaxy S24 Ultra wirklich wieder auf zwei unterschiedliche Prozessoren setzen wird. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft mit dem Snapdragon 8 Gen 3 und einem Exynos 2400 kommt demnach zurück. In Europa dürfte es vermutlich wieder den Exynos-Prozessor geben. Dann vielleicht auch mit Kommunikation per Satellit.

Ansonsten soll Samsung beim Akku und der Ladegeschwindigkeit nicht nachbessern. Es bleibt beim Galaxy S24 Ultra demnach weiterhin beim 5.000-mAh-Akku und maximal 45 Watt an Ladegeschwindigkeit. Die Akkulaufzeit könnte durch das neue Display und die effizienteren Prozessoren trotzdem etwas besser ausfallen.

Im Video zeigen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra:

Vorstellung noch Monate entfernt

Bis Samsung das Galaxy S24 Ultra wirklich vorstellt, werden noch Monate vergehen. Erst im Februar 2024 wird die Präsentation zusammen mit dem Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus erwartet. Klar ist aber auch, dass die Entwicklung schon läuft und wie in den letzten Jahren vorab viele Details zu den Smartphones durchsickern werden, die eigentlich noch geheim bleiben sollten. Ob sich die Informationen wirklich alle bestätigen, erfahren wir wohl erst im kommenden Jahr.

