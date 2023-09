Xiaomi gibt Gas: E-Auto steht in den Startlöchern

Berichten nach hat Xiaomi gerade mit der Testproduktion seines ersten Elektroautos begonnen. Das feuert Gerüchte an, nach denen das Fahrzeug früher als ursprünglich gedacht auf den Markt kommen könnte. Auf den Straßen Chinas soll es bereits gesichtet worden sein.

E-Auto: Xiaomi beginnt Testproduktion

Ein chinesischer Leaker gibt an, dass Xiaomi mit der Testproduktion seines ersten Elektroautos begonnen haben soll. Er spekuliert auch darüber, dass der chinesische Hersteller das Fahrzeug möglicherweise früher als geplant veröffentlichen könnte (Quelle: Digital Chat Station bei Weibo). Bislang war davon auszugehen, dass Xiaomi sein Elektroauto im ersten Quartal 2024 offiziell vorstellen wird. Mit einem Verkaufsstart soll dann Mitte des Jahres zu rechnen sein.

Über das E-Auto selbst ist nach wie vor relativ wenig bekannt. In China soll es bereits gesichtet worden sein, wenn auch in einer getarnten Variante. Xiaomi soll angeblich zum Start zwei Modelle anbieten. Unklar bleibt, wie sie sich voneinander unterscheiden werden.

Unbestätigten Gerüchten nach soll es sich beim ersten E-Auto um eine mittelgroße E-Limousine handeln. Sie soll größer und leistungsstärker als Teslas Model 3 ausfallen. In China könnte das Auto ab umgerechnet rund 36.000 Euro verkauft werden.

Erst vor wenigen Wochen hat Xiaomi von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas (NDRC) die Genehmigung erhalten, bis zu 100.000 E-Autos jährlich zu produzieren. In der eigenen E-Auto-Fabrik in Peking soll es bereits Kapazitäten für bis zu 200.000 Fahrzeuge geben. Für die Massenproduktion benötigt Xiaomi jetzt noch eine Genehmigung des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT).

Xiaomi investiert massiv in Elektroautos

Xiaomi sieht vor, im Bereich der Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren bis zu 10 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen. Bei Forschung und Entwicklung alleine will der Hersteller bis zu 1.000 Ingenieure beschäftigen.