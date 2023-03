Der vom Hersteller bevorzugte Weg, die Musik von einem Smartphone auf einen Sonos Lautsprecher zu bringen, ist per WLAN (Sonos App oder Apple Airplay 2), denn direktes Bluetooth-Streaming wird bisher nur von manchen neueren Modellen unterstützt. Über einen Umweg kann man trotzdem Bluetooth mit Sonos nutzen, etwa beim Modell Five, das einen Klinkeneingang besitzt.

Sonos-Lautsprecher mit Bluetooth

Früher waren alle Sonos-Speaker reine WLAN-Lautsprecher und konnten nur über das heimische Netzwerk Musik empfangen. Seit der Einführung des tragbaren Sonos Move (2019) hat sich das geändert – mittlerweile sind diese 5 Modelle Bluetooth-fähig:

Sonos Move (bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer großer Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Vorgestellt 2019.

(bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer großer Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Vorgestellt 2019. Sonos Roam (bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer kompakter Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Vorgestellt 2021.

(bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer kompakter Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Vorgestellt 2021. Sonos Roam SL (bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer kompakter Lautsprecher (ohne Sprachsteuerung). Vorgestellt 2022.

(bei MediaMarkt anschauen), ein tragbarer kompakter Lautsprecher (ohne Sprachsteuerung). Vorgestellt 2022. Sonos Era 100 (bei Sonos anschauen), ein kompakter Stereo-Lautsprecher mit Sprachsteuerung fürs Zuhause. Vorgestellt 2023, erhältlich ab 28. März.

(bei Sonos anschauen), ein kompakter Stereo-Lautsprecher mit Sprachsteuerung fürs Zuhause. Vorgestellt 2023, erhältlich ab 28. März. Sonos Era 300 (bei Sonos anschauen), ein mittelgroßer Dolby-Atmos-Lautsprecher mit Sprachsteuerung fürs Zuhause. Vorgestellt 2023, erhältlich ab 28. März.

Sonos Era 300: Der 2023 vorgestellte Lautsprecher kann wahlweise per WLAN oder per Bluetooth angesteuert werden (Bildquelle: GIGA)

Sonos mit Bluetooth verbinden: Anleitungen

Damit das Handy (bzw. Laptop, Tablet, PC) mit einem der oben genannten Bluetooth-fähigen Sonos-Lautsprecher gekoppelt werden kann, muss der Pairing-Modus ausgelöst werden. Das geht so:

Sonos Move : Bluetooth-Taste (länglicher Button in der Mitte) auf der Rückseite drücken, bis die LED auf der Oberseite blau leuchtet.

: Bluetooth-Taste (länglicher Button in der Mitte) auf der Rückseite drücken, bis die LED auf der Oberseite blau leuchtet. Sonos Roam (SL) : Einschalttaste auf der Rückseite (länglicher Button) 2 Sekunden lang gedrückt halten und loslassen. Die LED auf der Vorderseite blinkt dann blau.

: Einschalttaste auf der Rückseite (länglicher Button) 2 Sekunden lang gedrückt halten und loslassen. Die LED auf der Vorderseite blinkt dann blau. Sonos Era 100 : Bluetooth-Taste (länglicher Button) auf dem oberen Teil der Rückseite gedrückt halten, bis die LED auf der Oberseite blau leuchtet. Hinweis: Wenn der Era 100 als Surround Speaker genutzt wird, ist Bluetooth deaktiviert.

: Bluetooth-Taste (länglicher Button) auf dem oberen Teil der Rückseite gedrückt halten, bis die LED auf der Oberseite blau leuchtet. Hinweis: Wenn der Era 100 als Surround Speaker genutzt wird, ist Bluetooth deaktiviert. Sonos Era 300: Bluetooth-Taste (länglicher Button) auf dem oberen Teil der Rückseite gedrückt halten, bis die LED auf der Oberseite blau leuchtet. Hinweis: Wenn der Era 300 als Surround Speaker genutzt wird, ist Bluetooth deaktiviert.

Um am Sonos Roam den Pairing-Modus für Bluetooth auszulösen, muss man die Einschalttaste 2 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen (Bildquelle: GIGA)

Sobald der Pairing-Modus aktiviert ist, kann in den Bluetooth-Einstellungen des Abspielers (z. B. Handy) der Sonos-Speaker ausgewählt und verbunden werden. Die Bluetooth-Verbindung lässt sich trennen, indem man in den Bluetooth-Einstellungen des Abspielers die Verbindung beendet. An den Lautsprechern geht das auch, entweder durch gedrückt lassen der Einschalttaste (bei Sonos Roam) oder durch einen Klick auf die Bluetooth-Taste (Sonos Move, Era 100 und Era 300).

Sonos-Lautsprecher lassen sich nicht per Bluetooth verbinden: Warum ist das so?

Egal ob Sonos One, Five, Arc oder Beam: Viele (ältere) Lautsprecher der kalifornischen Marke lassen sich nicht über Bluetooth mit Musik versorgen. Das gilt im Übrigen auch für die Sonos-kompatiblen IKEA-Lautsprecher der Reihe Symfonisk. Selbst wenn ein Bluetooth-Modul verbaut ist (z.B. Bluetooth LE beim Sonos One, 2. Generation) – es dient lediglich der Einrichtung der Box, aber Streaming von Spotify, Apple Music und anderen Diensten ist darüber nicht möglich. Der Hersteller setzt immer noch hauptsächlich auf WLAN und somit auf seine eigene Sonos App sowie Apples Airplay 2.

über Bluetooth mit Musik versorgen. Das gilt im Übrigen auch für die Sonos-kompatiblen IKEA-Lautsprecher der Reihe Symfonisk. Selbst wenn ein Bluetooth-Modul verbaut ist (z.B. Bluetooth LE beim Sonos One, 2. Generation) – es dient lediglich der Einrichtung der Box, aber Streaming von Spotify, Apple Music und anderen Diensten ist darüber nicht möglich. Der Hersteller setzt immer noch hauptsächlich und somit auf seine eigene Sonos App sowie Apples Airplay 2. Die Gründe für diese Situation sind in der Unternehmensphilosophie zu finden, die bis vor einigen Jahren einen Bogen um Bluetooth machte. Zugegeben: Bluetooth hat seine Schwächen, etwa wenn mitten im laufenden Song jemand auf dem Handy anruft und der Klingelton dann über den voll aufgedrehten Lautsprecher ertönt. Sonos startete vor ein paar Jahren sogar eine Werbekampagne, die das neckisch verarbeitete und so für die Überlegenheit von Multiroom/WLAN warb. Seit einiger Zeit stichelt Sonos aber nicht mehr gezielt gegen Bluetooth.

für diese Situation sind in der Unternehmensphilosophie zu finden, die bis vor einigen Jahren einen Bogen um Bluetooth machte. Zugegeben: Bluetooth hat seine Schwächen, etwa wenn mitten im laufenden Song jemand auf dem Handy anruft und der Klingelton dann über den voll aufgedrehten Lautsprecher ertönt. Sonos startete vor ein paar Jahren sogar eine Werbekampagne, die das neckisch verarbeitete und so für die Überlegenheit von Multiroom/WLAN warb. Seit einiger Zeit stichelt Sonos aber nicht mehr gezielt gegen Bluetooth. Es gibt mittlerweile mehrere Ausnahmen in der Produktpalette: Move, Roam (SL), Era 100 und Era 300 können Musik per Bluetooth vom Handy abspielen.

Trick: Bluetooth nachrüsten bei bestimmten Sonos-Produkten

Auch wenn Bluetooth-Streaming von Musik bei den meisten Sonos-Produkten eigentlich nicht vorgesehen ist, kann man diese Einschränkung mit etwas Aufwand umgehen. Bestimmte Sonos-Lautsprecher und -Verstärker/Streamer verfügen nämlich über einen analogen Audioeingang in Form einer 3,5-mm-Klinkenbuchse („Line-In“) oder Cinch-Eingängen:

Five (bei MediaMarkt anschauen)

(bei MediaMarkt anschauen) Play:5 (gen2)

Play:5 (gen1)

Connect (Cinch)

Connect:Amp (Cinch)

Amp (Cinch)

Port (Cinch)

Auf der Rückseite des Sonos Play:5 befindet sich eine Klinkenbuchse. Hier lässt sich ein Bluetooth-fähiger Zuspieler per Kabel verbinden (Bildquelle: Hersteller)

Hier lässt sich ein einfacher Bluetooth-Dongle (auch bekannt als -Empfänger, -Transmitter oder -Adapter) per Klinkenstecker verbinden. Solche Empfänger sind bei Amazon für rund 35 Euro zu finden.

Auf dem Smartphone kann man so Musik abspielen, die dann per Bluetooth an den BT-Empfänger geschickt wird, welcher den Sound wiederum über die Klinkenbuchse (oder Cinch-Eingang) in das Sonos-System einspeist. Bei Sonos Connect, Connect:Amp, oder Amp ist unter Umständen ein Adapterkabel von Klinke auf Cinch notwendig, um den Empfänger anzuschließen. In der Sonos Controller-App für iOS oder Android muss im Menü „Durchsuchen“ erst „Eingang“, dann die Quelle und dann „Jetzt abspielen“ ausgewählt werden.

