Temu: Wie hoch ist der Mindestbestellwert?

Bei Temu findet ihr verschiedene Artikel zum Spottpreis. Beim Online-Einkauf sollte man jedoch berücksichtigen, dass es einen Mindestbestellwert gibt. Wie hoch ist der Mindestbestellwert und kann man ihn umgehen?

Die Lieferung erfolgt bei Temu in den meisten Fällen versandkostenfrei. Dennoch ist es nicht so einfach möglich, Artikel nur für einen kleinen Cent-Betrag zu kaufen, auch wenn sie so wenig kosten.

Gibt es einen Mindestbestellwert?

Um eine Bestellung durchführen zu können, muss ein Mindestbestellwert in Höhe von 10,00 Euro erreicht werden. Habt ihr also einen günstigen Artikel gefunden, müsst ihr euren Warenkorb mit weiteren Produkten füllen, bis ihr den Mindestbetrag erreicht habt. So kann es leicht passieren, dass ihr zwar einen Artikel besonders günstig einkauft, am Ende aber mehr ausgebt, als gedacht.

Der Mindestbetrag für die Bestellung kann sich jederzeit ändern. Manchmal musste man sogar mindestens 20 bis 30 Euro erreichen, um einen Einkauf zu tätigen. Inzwischen hat Temu den Mindesteinkaufswert nach unten hin geändert. Es ist auch möglich, dass der Mindestbestellwert aktionsweise ganz entfällt und man für einen beliebig niedrigen Betrag einkaufen kann. Ob aktuell eine entsprechende Aktion läuft, erfahrt ihr auf der Startseite von Temu. Manchmal kann man auch für unter 10 Euro einkaufen, obwohl kein Angebot angezeigt wird. Hier hilft es nur, zu versuchen, den Einkauf durchzuführen.

Temu: Mindestbestellwert, Versandkosten & mehr

Zwar fallen bei Temu keine Versandkosten an, allerdings sollte man berücksichtigen, dass die Artikel aus dem Nicht-EU-Ausland verschickt werden. Es ist also möglich, dass zum günstigen Einkaufspreis noch Gebühren wie Einfuhrumsatzsteuern hinzukommen. Eine Übersicht über mögliche Gebühren findet ihr hier:

Grundsätzlich solltet ihr zudem im Hinterkopf behalten, dass die Erfahrungen mit Temu nicht immer gut sind. So warnt bereits der Verbraucherschutz vor dem Anbieter. Mehr dazu:

