Unglaubliches Xbox-Comeback: 16 Jahre altes Assassin’s Creed ist jetzt wieder ein Bestseller

Die Xbox-Community scheint wieder auf dem Retro-Trip zu sein – das legt zumindest ein Blick in die aktuelle Bestseller-Liste nahe. Starfield sucht man hier vergebens. Stattdessen macht es sich auf dem zweiten Platz das erste Assassin’s Creed bequem, das inzwischen 16 Jahre auf dem Buckel hat.

Assassin’s Creed meuchelt sich in die Xbox-Charts

Die Xbox-Charts sind zwar nicht ansatzweise so absurd wie die Bestseller-Liste des Nintendo eShops, doch auch die Topseller-Charts der Microsofts-Konsole sorgen immer mal wieder für Fragezeichen.

Denn wer aktuell einen Blick in die Auflistung wirft, wird feststellen, dass nicht etwa Starfield auf dem ersten Platz steht, sondern die Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy. Tatsächlich ist Starfield gar nicht in der Liste zu finden. Zocken die meisten Spieler das Sci-Fi-RPG von Bethesda also wirklich über den Game Pass?

Viel interessanter wird es jedoch, wenn man sich den zweiten Platz der Bestseller-Liste anschaut. Diesen hat sich nämlich Assassin’s Creed gesichert. Aber nicht Mirage, Valhalla oder einer der anderen neuen Teile – tatsächlich hat es der allererste Teil der Assassinen-Sage von Ubisoft geschafft, sich die Silbermedaille zu sichern (Quelle: Xbox).

Warum ist das erste Assassin’s Creed wieder ein Xbox-Bestseller?

Für das plötzliche Comeback von Altaïr dürfte es zwei Gründe geben. Einerseits kostet das erste Assassin’s Creed dank einer Rabattaktion gerade einmal 2,49 Euro statt den sonst üblichen 9,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 11. September 2023.

Zusätzlich dürften einige Assassin’s-Creed-Fans jetzt noch einmal zum ersten Teil greifen, da ja schließlich in knapp einem Monat das neue Assassin’s Creed Mirage erscheint. Der neue Teil der Assassinen-Reihe soll sich laut Ubisoft wieder auf die Stärken der alten Spiele besinnen, was vor allem Fans der ersten Stunde begrüßen dürften.

Wo sich wohl Mirage in unserem AC-Ranking einordnen wird?

Das erste Assassin’s Creed ist übrigens nicht das einzige Spiel der Reihe, was gerade in den Xbox-Charts zu finden ist. Auch der von vielen geliebte vierte Teil Assassin’s Creed: Black Flag hat es immerhin auf den vierten Platz geschafft. Dieser ist ebenfalls reduziert: Statt 19,99 Euro kostet das Piratenabenteuer nur 5,99 Euro. Das Angebot gilt ebenfalls bis zum 11. September 2023.

