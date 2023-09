Neuer Switch-Bestseller: Open-World-Game zieht sogar Mario und Zelda ab

Die Bestseller im Nintendo eShop haben einen neuen Switch-König. Ein sechs Jahre altes Open-World-Game darf sich den Titel krallen und lässt damit jetzt sogar beliebte Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hinter sich.

Nintendo Switch Facts

6 Jahre nach dem Release der Switch-Version ist Lego City Undercover wieder ein echter Bestseller in Nintendos eShop – der aktuelle Rabatt von 87 Prozent hat zweifellos maßgeblich dazu beigetragen. Das beliebte Open-World-Game kostet für Switch-Spieler derzeit nämlich gerade einmal 7,79 Euro – ein neuer Tiefpreis.

Lego City Undercover ist neuer Switch-Hit

Lego City Undercover ist ein Open-World-Spiel, in dem ihr als Superpolizist Chase McCain auf Verbrecherjagd geht. Ihr könnt euch frei durch die ganze Stadt bewegen, Bösewichte hinter Gitter bringen und zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen absolvieren sowie Collectibles einsammeln. Das Lego-Spiel ist entweder im Einzelspieler oder im Multiplayer-Modus zu zweit spielbar.

Schaut euch hier den Trailer zu Lego City Undercover an:

Lego City Undercover - Ankündigungstrailer

Lego City Undercover hat sich in der Community einen guten Ruf erarbeitet und kann sich auf der Aggregator-Website Metacritic über eine solide Kritikerwertung von 78 freuen. Im eShop der Nintendo Switch könnt ihr euch von den Qualitäten des Open-World-Spiels aktuell zu einem absoluten Spitzenpreis überzeugen – Lego City Undercover kostet derzeit nur 7,79 Euro statt 59,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 10. September 2023 gültig. (Quelle: Metacritic)

Nintendo Switch: Bestseller-Charts immer in Bewegung

In den Bestseller-Charts der Nintendo Switch landet Lego City Undercover dank des massiven Rabatts aktuell sogar auf Rang 1 – und setzt sich damit direkt vor den zwei Jahre alten Switch-Hit Mario Party Superstars, der vor kurzem noch die Krone hatte. Die Neuerscheinung Sea of Stars – welche schon auf Steam begeistern konnte – schnappt sich den dritten Platz. Und eigentliche Nintendo-Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe und Zelda: Tears of the Kingdom müssen sich mit den ernüchternden Plätzen 12 und 16 geschlagen geben. (Quelle: Nintendo)

Bei welchen Switch-Spielen ihr grundsätzlich ein Schnäppchen macht, seht ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.