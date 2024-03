Mario hat keine Chance: Die Nintendo Switch hat eine neue Königin

Regelmäßig werden die Charts im Nintendo eShop aktualisiert und derzeit befinden sich weder The Legend of Zelda noch ein Mario-Spiel auf dem ersten Platz, sondern die Frau, die in der Vergangenheit mehrfach um Hilfe bat. In ihrem neuesten Spiel nimmt nun Prinzessin Peach die Rolle der Retterin selbst ein und das kommt bei den Fans offenbar gut an.

Princess Peach: Showtime! erobert die Nintendo-Charts

Das neue Peach-Abenteuer erschien am 22. März 2024 für die Nintendo Switch, ist also frisch auf dem Markt. Dort hat es sich direkt behauptet und führt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die Charts des Nintendo eShops an (Quelle: Nintendo).

Während sie früher um Hilfe flehte, wird sie jetzt selbst zur Heldin, als eine maskierte Schurkin das Funkeltheater übernommen hat und Prinzessin Peach eingreifen muss, um die Show mithilfe ihrer besonderen Fähigkeiten zu retten, die ihr verschiedene Kostüme bieten. Unterstützt wird sie dabei von der Funkelfee Stella.

Möchtet ihr euch selbst in dieses Abenteuer stürzen, kostet euch das Ganze 49,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Damit ist das Spiel auf der günstigeren Seite. Es ist nicht selten, dass Switch-Spiele von Nintendo inzwischen 69,99 Euro kosten. Ein Beispiel dafür ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Seid ihr euch über den Kauf noch unsicher, könnt ihr vorerst die kostenlose Demo von Princess Peach: Showtime! nutzen. Diese findet ihr direkt im Nintendo eShop.

Seht im Trailer, was Princess Peach Showtime! zu bieten hat:

Ein sehr genauer Blick auf Princess Peach: Showtime!

GIGA Games hat getestet: So fiel die Wertung bei uns aus

Bereits vor dem Release des Spiels durfte unser Redakteur Sergej Princess Peach: Showtime! testen. Laut ihm richtet sich das Spiel vor allem an Fans, die keine großen Herausforderungen suchen. Die Bewertung in seinem Test fällt aber generell recht gut aus – seht selbst:

