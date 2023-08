Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft hat schöne Überraschung für Fans in petto

Ubisoft hat Fans mit einer Ankündigung zum Release von Assassin’s Creed Mirage überrascht: Der Publisher wird das langersehnte Abenteuer dieses Jahr früher als ursprünglich erwartet auf den Markt bringen.

Nach der gigantischen Open World von Assassin’s Creed Valhalla soll der Nachfolger Mirage deutlich kompakter werden und die Reihe somit zurück zu ihren Anfängen führen. Die Vorfreude auf das neue Abenteuer ist greifbar und Ubisoft hat nun eine besondere Überraschung für Fans in petto: Der Release von Assassin’s Creed Mirage wird um eine Woche vorverschoben.

Neues Assassin’s Creed kommt früher als gedacht

In einem Twitter-Post hat Ubisoft angekündigt, dass Mirage nun fertiggestellt sei und Fans den Release bereits am 5. Oktober 2023 erwarten können – bislang war der 12. Oktober als Veröffentlichungsdatum anvisiert worden.

In der Community sorgt die Ankündigung selbstverständlich für ordentlich Jubel. Unter dem Post auf Twitter gratulieren Fans dem Entwicklerteam und zeigen jede Menge Enthusiasmus, sich als Basim ins historische Bagdad zu stürzen und dort gerissene Stealth-Attentate zu verüben.

Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft setzt wieder auf Mikrotransaktionen

Während der Umfang von Mirage deutlich kleiner ausfallen soll als die Vorgänger, wird Ubisoft dennoch an einer ungeliebten Neuerung der letzten Spiele festhalten: In AC Mirage soll es Mikrotransaktionen geben, auch wenn der Publisher betont, dass sie rein kosmetischer Natur sind. Ob dieses Feature etwas an der Popularität des Abenteuers ändern wird, bleibt abzuwarten.

Für Ubisoft soll das Spiel nur der Anfang zu einer echten Assassin’s-Creed-Offensive sein, für die der Publisher aktuell an zehn verschiedenen Games arbeitet. Der Fokus liegt dermaßen stark auf der Abenteuer-Reihe, dass der Publisher vor Kurzem sogar die Arbeit an dem Open-World-Sequel zu Immortals: Fenyx Rising eingestellt hat.

