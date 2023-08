Für Siedler-Fans: Große Wusel-Hoffnung bald kostenlos anspielbar

Fans der Siedler-Reihe schielen schon seit geraumer Zeit auf eine alternative Wusel-Hoffnung, die von keinem Geringerem als dem ursprünglichen Siedler-Schöpfer entwickelt wird. Pioneers of Pagonia hat jetzt nicht nur einen Release-Termin verpasst bekommen, sondern ihr könnt schon bald selbst kostenlos Hand an das Aufbauspiel legen.

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Siedler-Schöpfer Volker Wertich an seiner eigenen Vision für ein gemütliches Aufbauspiel arbeitet. Schaut man sich Ubisofts letzten Versuch an, die Fans der Siedler-Reihe zufriedenzustellen, ist der Publisher kläglich gescheitert. Die Siedler: Neue Allianzen hat einen vernichtenden User-Score von 2.6 auf Metacritic erhalten.

Siedler-Alternative erscheint noch dieses Jahr

Jetzt hat Pioneers of Pagonia einen frischen Release-Termin für die Early-Access-Phase auf dem PC verpasst bekommen. Ab dem 13. Dezember 2023 könnt ihr euch auf Steam in die Wusel-Hoffnung stürzen.

Pioneers of Pagonia Envision Entertainment

In Pioneers of Pagonia müsst ihr die Dörfer auf den verstreuten Inseln von Pagonia vereinen und eure Wirtschaft mit 40 verschiedenen Gebäudentypen und 70 unterschiedlichen Waren in vielfach verzweigten Produktionsketten florieren lassen. Dabei könnt ihr in gewohnter Siedler-Manier den einzelnen, wuseligen Schritten eurer Bewohner auf prozedural erzeugten Karten zusehen.

Hier gibt's erste Ingame-Szenen zu bewundern:

Pioneers of Pagonia: Ingame-Enthüllungs-Trailer

So könnt ihr bald kostenlos in das Strategiespiel reinzocken

Noch vor dem Startschuss des Early Access gibt es mehrfach die Möglichkeit, einen kostenlosen Einblick in das Strategiespiel zu bekommen.

Mitte September startet eine Closed Alpha, für die ihr euch per Newsletter-Anmeldung registrieren könnt. Wahrscheinlich werden die Plätze begrenzt sein. Wenn ihr teilnehmen wollt, solltet ihr wahrscheinlich schnell sein:

Die nächste Möglichkeit für eine kostenlose Kostprobe gibt es Mitte Oktober, kurz vor dem Steam Next Fest. Dann erscheint eine öffentliche Demo. Wenn ihr nichts mehr zu Pioneers of Pagonia verpassen wollt, setzt ihr das Aufbauspiel am besten jetzt schon auf eure Steam-Wunschliste.

