Für Xbox und im Game Pass: Strategie-Hit erscheint überraschend für Konsolen

Zwei Jahre nach dem PC-Release erscheint ein beliebtes Strategiespiel jetzt auch für XboxSeries X|S und Xbox One. Der Release direkt nach der Ankündigung ist eine der großen Überraschungen der diesjährigen Gamescom. Auch Game-Pass-Besitzer können sich freuen.

Age of Empires 4 Facts

Strategie-Hit landet auf Xbox-Konsolen und im Game Pass

Während der Gamescom Opening Night hat Microsoft eine Konsolen-Version von Age of Empires 4 angekündigt und direkt veröffentlicht. Kriegsherren mit einer Xbox Series X|S und einer Xbox One können ab sofort ihr strategisches Geschick auf mittelalterlichen Schlachtfeldern beweisen.

Age of Empires 4 ist ursprünglich im Oktober 2021 für den PC erschienen. Als Microsoft-Exklusive wurde es direkt zum Release auch in den PC Game Pass aufgenommen. Die Konsolen-Version ist jetzt ebenfalls im Game Pass für Konsolen verfügbar.

Der Trailer für die Xbox-Version von Age of Empires 4 zeigt euch die epischen Schlachten und Belagerungen, die euch im Strategiespiel erwarten. Gleichzeitig gibt er einen Ausblick auf die Controller-Steuerung. Mithilfe eines Ringmenüs könnt ihr auswählen, welche Einheiten ein Gebäude produzieren soll. Neben dem überarbeiteten Interface für Konsolen soll es auch neue Tutorials für Anfänger geben. Zusätzlich könnt ihr auch an der Xbox mit Maus und Tastatur zocken.

Schaut euch hier den Xbox-Trailer für Age of Empires 4 an:

Age of Empires 4: Trailer für Xbox-Konsolen

Das steckt in Age of Empires 4

In Age of Empires 4 übernehmt ihr die Kontrolle über eins von zehn wählbaren Völkern und tretet in taktischen Echtzeitgefechten gegen KI oder andere Menschen an. Dabei ist die Zusammensetzung der Armee genauso entscheidend wie die eigene Wirtschaft. Neben Gefechten erwarten euch auch 4 Kampagnen mit 35 Missionen.

Strategie-Fans mit einer Xbox konnten sich Anfang des Jahres bereits auf die Definitive Edition von Age of Empires 2 freuen. Der Nachfolger Age of Empires 3 hat ebenfalls eine Definitive Edition erhalten, die allerdings bisher nur auf dem PC verfügbar ist.