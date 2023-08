In knapp zwei Monaten erscheint Assassin’s Creed Mirage. Fans der alten Spiele setzen große Stücke auf den nächsten Teil, schließlich soll dieser zurück zu den Wurzeln kehren. Doch nun offenbart Ubisoft, dass ein verhasstes Element aus den neueren Spielen trotzdem wieder Teil des Spiels ist – wenn auch weniger störend als zuvor.

Assassin’s Creed Mirage setzt erneut auf Mikrotransaktionen

Mit Assassin’s Creed Mirage gönnt Ubisoft den Fans eine Auszeit von den gigantischen Spielwelten der letzten Serienteile, die Spieler mitunter Hunderte Stunden beschäftigten. Mirage soll ein recht lineares Singleplayer-Erlebnis bieten, das Spieler in 20 bis 30 Stunden durchzocken werden. Auch DLCs sind bislang laut Ubisoft nicht geplant – alles so richtig oldschool!

Doch obwohl man sich an vielen Stellen auf seine alten Stärken besinnt, hat Ubisoft nun trotzdem offiziell gegenüber TrueAchievements bestätigt, dass es in Assassin’s Creed Mirage wieder wie in den Vorgängern Mikrotransaktionen geben wird:

„Assassin's Creed Mirage wird einige kosmetische Pakete enthalten, die zum Start direkt in den First-Party-Stores erworben werden können.“

Vor Kurzem gewährte Ubisoft den Fans einen Blick ins Gameplay von Assassin’s Creed Mirage. Das entsprechende Video könnt ihr euch hier anschauen:

Assassin’s Creed Mirage hat kein XP-System mehr

Im weiteren Verlauf des Zitats erklärt Ubisoft, dass diese Mikrotransaktionen jedoch rein optional sein und keinen Einfluss auf den Fortschritt im Spiel haben. Der bereits oft kritisierte XP-Booster ist auch vom Tisch, da bereits offiziell bestätigt wurde, dass in Assassin’s Creed Mirage kein Level-System auf Erfahrungspunkte-Basis mehr zum Einsatz kommt.

Es wird aber dennoch ein Upgrade-System für Basims Werkzeuge geben, für das sich Spieler höchstwahrscheinlich in Bagdad auf die Suche nach Ressourcen begeben müssen. Zuletzt offenbarte ein Ubisoft-Mitarbeiter zudem, dass Spieler auch das Umland der Metropole erkunden können – sogar abseits der Story-Missionen.

Assassin’s Creed Mirage erscheint voraussichtlich am 12. Oktober 2023 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und kostet 49,99 Euro.

