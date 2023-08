Kurz nach seinem Release setzt ein brandneues Action-RPG in den Xbox-Charts ein Ausrufezeichen – dabei hat das Spiel Atlas Fallen bei den Kritikern bislang gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Xbox Series X Facts

Das neue RPG Atlas Fallen beschäftigt momentan die Gaming-Community. Während das Action-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Deck13 bisher gemischte Kritiken eingeheimst hat, ist es auf Steam erfolgreich gestartet und darf sich auch in den Xbox-Charts über einen beachtlichen Höhenflug freuen.

Atlas Fallen: Neues RPG spaltet Kritiker und Publikum

In Atlas Fallen müsst ihr in einer unerbittlichen Wüsten-Welt ums Überleben kämpfen und dabei verschiedene Sandmonster bezwingen. Nachdem ihr einen magischen Handschuh gefunden habt, mit dem ihr die Mächte des Sands manipulieren könnt, probt ihr in den Dünen den Aufstand gegen einen tyrannischen Sonnengott.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Atlas Fallen an:

Atlas Fallen: Gameplay-Trailer

Die Xbox-Version von Atlas Fallen steht auf Metacritic derzeit bei einer Wertung von 70 Punkten – kein absolut begeisternder Wert. Stattdessen zeigen sich die Kritiker hier sehr gespalten. Einige bescheinigen dem RPG mitreißendes Gameplay und hohe Wertungen, andere kritisieren die ihrer Meinung nach etwas öde Welt sowie mangelnde Vielfalt und strafen das Spiel deswegen ab. In unserem Test konnte Atlas Fallen übrigens richtig gut abschneiden und eine 8,6 von 10 erreichen. (Quelle: Metacritic)

Xbox-Charts: Fantasy-RPG schießt an die Spitze

In den Xbox-Charts kann sich Atlas Fallen direkt zum Release den zweiten Platz sichern – nur das exzellente Sci-Fi-Abenteuer Stray ist derzeit mit einem Release-Rabatt noch beliebter im Microsoft-Store. Ihr könnt euch das sandige Action-RPG jetzt für 59,99 Euro sichern. Dahinter belegen Homefront: The Revolution, FIFA 23 und Call of Duty: Modern Warfare 3 die Plätze 3 bis 5.

Plant Microsoft eine neue Konsole? Ein Gerücht versetzt die Community in Aufruhr:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.