Das Gerücht über eine Slim-Version der PlayStation 5 ist schon lang im Umlauf. Diese soll wohl auch schon dieses Jahr erscheinen. Das genaue Erscheinungsbild ist bisher aber ein Geheimnis. Inzwischen ist ein Video aufgetaucht, die das Gehäuse zeigen soll.

PS5 Slim: Erste Bilder zum angeblichen Gehäuse aufgetaucht

Das Gehäuse der PlayStation 5 kam bei der Enthüllung der Konsole nur bedingt gut an. Da ist es spannend zu sehen, was sich Sony für das Slim-Modell ausgedacht hat. Ein nun aufgetauchtes Video soll das potenzielle Design zeigen. Zu sehen sind weiße Seitenverkleidungen, die durch einen Ausschnitt in der Mitte des Gehäuses unterbrochen werden. Das begleitende Video von Bestway Electronics wirft jedoch einige Fragen auf.

Es ist zu sehen, dass dem Typenschild auf dem Gehäuse Zusatzbuchstaben wie ein A oder ein B fehlen. Diese weisen darauf hin, ob das Modell ein optisches Laufwerk besitzt oder nicht. Aufgrund dessen wird nun wieder darüber spekuliert, ob Sony plant, ein Laufwerk anzubieten, das die Kunden nach Bedarf selbst installieren oder entfernen können.

Die Vorderansicht der Konsole zeigt allerdings eine gewisse Wölbung und einen Schlitz, was auf ein mögliches Laufwerk hinweisen könnte. Der Ausschnitt in der Mitte des Gehäuses könnte dazu dienen, diesen Abschnitt der Konsole mit wenigen Handgriffen zu modifizieren.

Mögliche Veröffentlichung der PS5 Slim im Jahr 2023

Da die PlayStation 5 Ende dieses Jahres bereits seit drei Jahren auf dem Markt ist, ist es durchaus denkbar, dass Sony im Jahr 2023 ein neues Gerät einführen möchte.

Hinweise darauf finden sich auch in Dokumenten, die im Rahmen des Mega-Deals zwischen Microsoft und Activision Blizzard vor einem US-Gericht vorgelegt wurden. Laut diesen Dokumenten plant Sony, noch in diesem Jahr eine Slim-Version auf den Markt zu bringen. Microsoft hat sogar bereits eine geschätzte Preisspanne von 400 bis 450 Euro genannt. Neben der Slim- steht auch noch die Einführung einer Pro-Version im Raum (Quelle: US-Gericht).