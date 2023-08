South Park ist nicht nur als Serie und Film beliebt, auch zwei erfolgreiche Spiele hat die Marke bisher hervorgebracht. THQ Nordic hat nun ein brandneues Spiel angekündigt – die Reaktionen darauf fallen allerdings gemischt aus.

South Park: 3D-Koop-Abenteuer angekündigt

Mit South Park: Snow Day soll bald ein neues Spiel erscheinen und das sogar in 3D. Ihr seid laut der Beschreibung eingeladen, euch Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionalen Abenteuern auf verschneiten Straßen anzuschließen, „um den magischsten Tag im Leben eines jeden kleinen Kindes zu feiern – einen Schneetag!“

Bereits seit 2021 arbeiten die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone an dem Videospiel, in dem ihr euch mit bis zu drei Freunden zusammenschließen könnt, um euren schulfreien Tag gemeinsam zu genießen.

Die beiden Vorgänger, The Stick of Truth (2014) und The Fractured but Whole (2017), kamen bei den Spielern sehr gut an und erreichen bei Metacritic eine stabile Wertung von 85 und 81 (Quelle: Metacritic / Metacritic).

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel:

SOUTH PARK: SNOW DAY!

Nicht alle sind begeistert vom South-Park-Trailer

Passend zur Ankündigung hat THQ Nordic auch einen ersten Trailer zum Spiel veröffentlicht. Die Kommentare unter dem Video könnten allerdings unterschiedlicher nicht sein. Während sich die einen sehr auf ein neues Abenteuer mit den Charakteren freuen, sind andere skeptisch.

Viele YouTube-Nutzer stören sich beispielsweise an der Grafik, die einige sogar an alte N64-Spiele erinnert. Andere stört der Mehrspieler-Aspekt, zudem sei es ganz anders als die vorherigen Teile der Reihe.

Es gibt allerdings auch viele YouTube-Nutzer, die dem Ganzen offen gegenüber sind. Das gezeigte Gameplay sowie das 3D-Feature wären vielversprechend, außerdem würde der Trailer ja nur einen Bruchteil von dem zeigen, das THQ Nordic später mit dem vollständigen Spiel zu bieten habe.

South Park: Snow Day soll 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.