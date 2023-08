Starfield: Diese Skyrim-Features hat Bethesda wieder im Gepäck

Rollenspiel-Fans müssen jetzt nicht mehr lange warten. Der Release von Starfield steht kurz vor der Tür. Bethesda offenbart jetzt noch einige der neuen Features, die euch im Weltall erwarten. Skyrim-Spieler dürften diese bereits bekannt vorkommen.

Starfield Facts

Wie in Skyrim: Diese Starfield-Features kennt ihr schon

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim hat Bethesda einen gewaltigen Erfolg gelandet. Das Rollenspiel erfreut sich auch fast 12 Jahre nach Release noch großer Beliebtheit. Nicht umsonst veröffentlicht der Publisher immer wieder neue Versionen von Skyrim.

Jetzt steht der Release von Starfield kurz bevor. Bereits am 06. September ist es so weit. Publisher Bethesda hat in einem Q&A auf Discord jetzt einige Features vorgestellt, die Skyrim-Fans bereits gut kennen:

Ihr könnt Häuser in allen großen Städten besitzen. Einige können gekauft werden, andere sind Belohnungen für Quests.

Wenn ihr euch entscheidet, eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen, könnt ihr verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Alternativ könnt ihr eine Geldstrafe zahlen oder die Flucht ergreifen.

Die Preise von Waren sind fest und verändern sich nicht. Es gibt allerdings Skills, mit denen ihr billiger kaufen und teurer verkaufen könnt.

Es gibt mehr als 20 Begleiter, die euch unterstützen und eure Beute schleppen können.

Bethesda-Mitarbeiter Will Shen spricht im Q&A auch über die verschiedenen Fraktionen, denen Spieler beitreten können. Deren Quest-Reihen sollen unabhängig voneinander abgeschlossen werden können. Sie erinnern damit an die Gilden aus Skyrim. Auch dort könnt ihr mehreren Gruppierungen beitreten und so gleichzeitig der Anführer der Diebesgilde und der Dunklen Bruderschaft werden (Quelle: Reddit).

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Skyrim an:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Das erwartet euch noch in Starfield

Das Q&A der Entwickler offenbart einige weitere Features, auf die ihr euch in Starfield freuen könnt:

Einige Items sind illegal und müssen geschmuggelt werden, wenn ihr kein Ärger mit dem Gesetz bekommen wollt.

Es gibt eine große Auswahl an nicht-tödlichen Waffen. Allerdings dürfte es schwierig werden, Starfield komplett als Pazifist zu spielen.

Es gibt einen Überreden-Skill, mit dem ihr NPCs in bestimmten Situationen beeinflussen könnt.

Neben den 20 Begleitern gibt es generische NPC, die ihr für Raumstationen und Schiffe anheuern könnt.

Die Entwickler verraten auch einige Hintergrundinformationen über die Welt von Starfield. So wird es drei große Religionen geben, die das Universum dominieren. Leider werdet ihr allerdings keine Mechs verwenden können, da diese verboten wurden. Es soll aber alte Mech-Schlachtfelder geben, die ihr entdecken könnt.