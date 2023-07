Etwas mehr als einen Monat ist es noch hin, bis Bethesdas Sci-Fi-RPG Starfield erscheint. Das Open-World-Epos hat nun drei brandneue Videos spendiert bekommen, die jetzt schon von den Fans geliebt werden. Tatsächlich verlangen sie mittlerweile einen Anime im Starfield-Universum – ganz im Stil von Cyberpunk: Edgerunners.

Starfield präsentiert 3 brandneue Videos, die in wunderschönem Anime-Stil daherkommen

Auf Reddit sind die Bethesda-Fans bereits etwas unruhig geworden (Quelle: Reddit), immerhin ist seit dem 45-minütigen Starfield-Showcase nun doch schon ein Monat vergangen. Aber Bethesda hat scheinbar noch ein paar versteckte Karten in der Hand: Gestern Abend sind drei animierte Kurzfilme zum kommenden Science-Fiction-RPG online gegangen, die von der Community stark gelobt werden.

Jedes der Videos erzählt eine kurze Geschichte in einer von drei Metropolen in Starfield: „Supra Et Ultra“ erzählt die Story von einem Piloten in New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies; „Hoffnungsträger“ lässt euch die Waise Vanna in Akila City begleiten, die versucht, ihr Raumschiff zu reparieren; und „Seitenwechsel“ entführt euch in die berüchtigte Freizeit- und Drogen-Stadt Neon. Schaut euch die drei Kurzfilme bei uns an!

Starfield: Die Besiedelten Systeme - Supra Et Ultra

Starfield: Die Besiedelten Systeme - Hoffnungsträger

Starfield: Die Besiedelten Systeme - Seitenwechsel

Starfield-Fans wünschen sich Apartments und komplette Anime-Serie

Die drei animierten Kurzfilme zeigen verschiedene Einzelschicksale der Bewohner der Besiedelten Systeme und konzentrieren sich auf Themen wie Selbstfindung und Reiselust. Damit zeigt Bethesda auch direkt jene Stimmung und Atmosphäre auf, die in Starfield verwirklicht werden soll: Das Gefühl, ganz allein das Schicksal seines Avatars zu bestimmen und mit ihm die Sterne zu erkunden.

Die Community vermutet außerdem, dass die vorgestellten Charaktere in den Kurzfilmen womöglich auch im Spiel wichtige NPCs sein könnten. Gleichfalls wünschen sie sich, dass es wie in Supra Et Ultra mietbare Apartments in den großen Städten gibt (Quelle: Reddit), ähnlich wie in Cyberpunk 2077. Schließlich sind sich die meisten Fans in den YouTube-Kommentaren einig: Sie wollen jetzt eine komplette Anime-Serie zu Starfield, die im selben Stil wie die Kurzfilme gezeichnet ist (Quelle: YouTube).

Starfield erscheint voraussichtlich am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X|S.

