Microsoft macht Ernst: Nutzer von Windows 10 haben ein echtes Problem

Microsoft 365: Support-Ende mit Windows 10

Microsoft hat angekündigt, dass die Unterstützung für Microsoft-365-Apps auf Windows-10-Geräten mit dem offiziellen Support-Ende des Betriebssystems zusammenfällt. Das bedeutet, dass ab dem 14. Oktober 2025 keine Updates mehr für Office-Apps auf Windows 10 angeboten werden. Microsoft weist zwar darauf hin, dass die Apps weiterhin funktionieren, jedoch im Laufe der Zeit Probleme bei der Leistung und in Sachen Zuverlässigkeit auftreten können (Quelle: Microsoft).

Der Schritt passt zu Microsofts Anliegen, möglichst viele der verbliebenen Nutzer von Windows 10 zum Umstieg auf Windows 11 zu bewegen, das seit 2021 verfügbar ist. Das laufende Jahr hat der Konzern deshalb gleich zum „Jahr des Windows-11-PC-Refreshs“ erklärt. Nutzer sollen ältere Windows-10-Rechner möglichst durch neue Geräte ersetzen, welche die Hardware-Anforderungen von Windows 11 erfüllen.

Spätestens jetzt sehen sich Nutzer vor die Wahl gestellt: Entweder sie investieren in einen neuen PC oder sie nutzen ein bald veraltetes Betriebssystem mit potenziellen Sicherheitsrisiken. Wollen sie dennoch bei Windows 10 bleiben, bietet Microsoft erstmals Extended Security Updates (ESU) auch für Privatanwender an. Gegen Bezahlung wird Windows 10 dann doch weiterhin mit Sicherheits-Updates versorgt – nach spätestens drei Jahren ist aber auch hier Schluss.

Microsoft: Umstieg auf Windows 11 unumgänglich

Microsoft macht immer deutlicher, dass der Wechsel zu Windows 11 keine Option, sondern eine Notwendigkeit ist. Schätzungen zufolge laufen allerdings alleine in Deutschland noch etwa 32 Millionen Rechner mit Windows 10. Microsoft hat also noch viel Überzeugungsarbeit vor sich – und sollte zudem dringend daran arbeiten, lästige Fehlerquellen in Windows 11 zu beheben.

Windows 11 lässt sich auch auf älteren Rechnern installieren:

