Microsoft setzt Windows-10-Nutzern die Pistole auf die Brust: Gratis-Upgrade auf Windows 11 „nur für kurze Zeit“

Ohne klare Ansage ist das nur fiese Panikmache, Microsoft!

Dass sich Microsoft anscheinend dazu entschlossen hat, dem kostenlosen Upgrade-Programm auf Windows 11 einen Riegel vorzuschieben, ist ihr gutes Recht – schließlich lässt sich mit dem Verkauf neuer Lizenzen ordentlich Asche machen.

Wie der Konzern diesen Schritt jedoch ankündigt, ist eine echte Katastrophe. Dass kurz in der Überschrift erwähnt wird, dass die Möglichkeit fürs kostenlose Upgrade „nur noch für kurze Zeit“ besteht, ohne einen konkreten Stichtag zu nennen, ist dreist. Denn so müssen Windows-10-Nutzer vom Schlimmsten ausgehen: Es kann jederzeit so weit sein.

Eine miese Masche. Denn dadurch dürften sich viele Windows-10-Nutzer dazu genötigt fühlen, den Umstieg auf Windows 11 früher zu wagen, als ihnen lieb ist. Lieber jetzt kostenlos upgraden, anstatt das Zeitfenster zu verpassen und dann tief in die Tasche greifen zu müssen.

Meine Vermutung: Das kostenlose Upgrade-Programm wird wahrscheinlich noch bis zum Support-Aus von Windows 10 laufen. Danach kann ich mir jedoch gut vorstellen, dass Microsoft die Nachzügler zur Kasse bittet.